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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FLOW، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FLOW، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FLOW

معلومات سعر FLOW

ما هو FLOW

الوثيقة البيضاء لـ FLOW

الموقع الرسمي لـ FLOW

اقتصاد توكن FLOW

توقعات سعر FLOW

سجل FLOW

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التحليل الفني اليوم لـ FLOW (FLOW)

التحليل الفني اليوم لـ FLOW (FLOW)

توفر صفحة FLOW تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FLOW، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FLOW أدناه.

تغير سعر FLOW (FLOW)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02736---9.08%+6.29%-22.91%
اعرف المزيد عن سعر FLOW

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FLOW

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FLOW عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 4
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02737
0.02736
R2
0.02736
0.02736
R1
0.02736
0.02736
PP
0.02735
0.02735
S1
0.02735
0.02735
S2
0.02734
0.02735
S3
0.02734
0.02734

إشارات السوق الخاصة بـ FLOW

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.44M
$2.03 M
$2.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.57 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.67 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ FLOW

صافي التدفقسعر FLOWUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.03
2026-08-16-$0.09 M0.03
2026-08-15-$0.02 M0.03
2026-08-14-$0.08 M0.03
2026-08-13-$0.05 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق FLOW (FLOW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FLOW المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFLOW
$0.02736
$0.02736$0.02736
-8.73%
2.31M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FLOW إلى USD

المبلغ

FLOW
FLOW
USD
USD

1 FLOW = 0.02736 USD

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