توكنوميكس FLOW (FLOW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FLOW (FLOW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FLOW (FLOW) Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. الموقع الرسمي: https://flow.com الوثيقة البيضاء: https://www.flow.com/technical-paper مستكشف الكتل: https://www.flowscan.io/ اشتر FLOW الآن!

توكنوميكس FLOW (FLOW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FLOW (FLOW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 598.63M $ 598.63M $ 598.63M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 46.403 $ 46.403 $ 46.403 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 السعر الحالي: $ 0.3743 $ 0.3743 $ 0.3743 معرفة المزيد عن سعر FLOW (FLOW)

توكنوميكس FLOW (FLOW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FLOW (FLOW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLOW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLOW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLOW، استكشف السعر المباشر لتوكن FLOW!

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