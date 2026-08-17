التحليل الفني اليوم لـ FLOKI (FLOKI) توفر صفحة FLOKI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FLOKI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FLOKI أدناه. التسجيل

تغير سعر FLOKI (FLOKI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00002026 -- -5.60% -4.44% -32.18%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FLOKI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FLOKI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 10 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 4 حيادي 6 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00002024 0.00002024 R2 0.00002024 0.00002023 R1 0.00002023 0.00002023 PP 0.00002023 0.00002023 S1 0.00002022 0.00002022 S2 0.00002022 0.00002022 S3 0.00002021 0.00002022

إشارات السوق الخاصة بـ FLOKI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.98M $16.56 M $17.54 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.98 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.13M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.76 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.63 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ FLOKI صافي التدفق سعر FLOKIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.07 M 0.00 2026-08-16 -$0.02 M 0.00 2026-08-15 -$0.05 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.02 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق FLOKI (FLOKI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FLOKI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT FLOKI $0.00002026 $0.00002026 $0.00002026 -0.67% 3.36B (USDT) تداول / USDC FLOKI $0.00002024 $0.00002024 $0.00002024 -0.73% 2.65B (USDT) تداول