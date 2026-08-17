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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FLOKI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FLOKI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FLOKI

معلومات سعر FLOKI

ما هو FLOKI

الوثيقة البيضاء لـ FLOKI

الموقع الرسمي لـ FLOKI

اقتصاد توكن FLOKI

توقعات سعر FLOKI

سجل FLOKI

دليل شراء FLOKI

محول عملة FLOKI إلى الفيات

عقود FLOKI الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ FLOKI (FLOKI)

التحليل الفني اليوم لـ FLOKI (FLOKI)

توفر صفحة FLOKI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FLOKI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FLOKI أدناه.

تغير سعر FLOKI (FLOKI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00002026---5.60%-4.44%-32.18%
اعرف المزيد عن سعر FLOKI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FLOKI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FLOKI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 10
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 4حيادي 6شراء 4
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00002024
0.00002024
R2
0.00002024
0.00002023
R1
0.00002023
0.00002023
PP
0.00002023
0.00002023
S1
0.00002022
0.00002022
S2
0.00002022
0.00002022
S3
0.00002021
0.00002022

إشارات السوق الخاصة بـ FLOKI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.98M
$16.56 M
$17.54 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.98 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.76 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.63 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ FLOKI

صافي التدفقسعر FLOKIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.07 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.05 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن FLOKI

تداول أسواق FLOKI (FLOKI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FLOKI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFLOKI
$0.00002026
$0.00002026$0.00002026
-0.67%
3.36B (USDT)
/USDCFLOKI
$0.00002024
$0.00002024$0.00002024
-0.73%
2.65B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FLOKI إلى USD

المبلغ

FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002026 USD

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