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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FET، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FET، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FET

معلومات سعر FET

ما هو FET

الوثيقة البيضاء لـ FET

الموقع الرسمي لـ FET

اقتصاد توكن FET

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التحليل الفني اليوم لـ FET (FET)

التحليل الفني اليوم لـ FET (FET)

توفر صفحة FET تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FET، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FET أدناه.

تغير سعر FET (FET)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1196---13.28%-24.31%-37.65%
اعرف المزيد عن سعر FET

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FET

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FET عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 7
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 4شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1196
0.1196
R2
0.1196
0.1195
R1
0.1195
0.1195
PP
0.1195
0.1195
S1
0.1194
0.1194
S2
0.1194
0.1194
S3
0.1193
0.1194

إشارات السوق الخاصة بـ FET

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.81M
$14.60 M
$13.78 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$10.78 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$10.90 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.32M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$25.86 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$25.54 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ FET

صافي التدفقسعر FETUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.40 M0.12
2026-08-16-$0.56 M0.12
2026-08-15-$1.17 M0.13
2026-08-14-$0.02 M0.14
2026-08-13$0.10 M0.13

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن FET

تداول أسواق FET (FET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FET المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFET
$0.1196
$0.1196$0.1196
-3.30%
4.18M (USDT)
/USDCFET
$0.1194
$0.1194$0.1194
-3.30%
482.18K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FET إلى USD

المبلغ

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0.1196 USD

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