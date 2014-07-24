ETH

إيثريوم عبارة عن منصة لامركزية تدير العقود الذكية: التطبيقات التي تعمل تمامًا كما هو مبرمج دون أي احتمال للتوقف عن العمل أو الرقابة أو الاحتيال أو تدخل طرف ثالث.

اسم العملة المشفرةETH

التصنيفNo.2

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0897%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)11,698.49%

المعروض المتداول120,725,892.76801258

إجمالي العرض∞

إجمالي العرض120,725,892.76801258

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2014-07-24 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة0.35 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق4891.704697551414,2021-11-16

أدنى سعر0.4208970069885254,2015-10-21

البلوكتشين العامETH

مقدمةإيثريوم عبارة عن منصة لامركزية تدير العقود الذكية: التطبيقات التي تعمل تمامًا كما هو مبرمج دون أي احتمال للتوقف عن العمل أو الرقابة أو الاحتيال أو تدخل طرف ثالث.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.