ETH

إيثريوم عبارة عن منصة لامركزية تدير العقود الذكية: التطبيقات التي تعمل تمامًا كما هو مبرمج دون أي احتمال للتوقف عن العمل أو الرقابة أو الاحتيال أو تدخل طرف ثالث.

اسم العملة المشفرةETH

التصنيفNo.2

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0897%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)11,698.49%

المعروض المتداول120,725,892.76801258

إجمالي العرض

إجمالي العرض120,725,892.76801258

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2014-07-24 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة0.35 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق4891.704697551414,2021-11-16

أدنى سعر0.4208970069885254,2015-10-21

البلوكتشين العامETH

مقدمةإيثريوم عبارة عن منصة لامركزية تدير العقود الذكية: التطبيقات التي تعمل تمامًا كما هو مبرمج دون أي احتمال للتوقف عن العمل أو الرقابة أو الاحتيال أو تدخل طرف ثالث.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
ETH/BRL
Ethereum
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (ETH)
--
مبلغ 24 ساعة (BRL)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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