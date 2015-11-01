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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ethereum Classic، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ethereum Classic، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Ethereum Classic (ETC)

التحليل الفني اليوم لـ Ethereum Classic (ETC)

توفر صفحة Ethereum Classic تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ETC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ethereum Classic أدناه.

تغير سعر Ethereum Classic (ETC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$6.2---4.62%-11.56%-29.71%
اعرف المزيد عن سعر Ethereum Classic

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ethereum Classic

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ethereum Classic عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 2
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 0شراء 11
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
6.2063
6.2056
R2
6.2056
6.2052
R1
6.2053
6.205
PP
6.2046
6.2046
S1
6.2043
6.2042
S2
6.2036
6.204
S3
6.2033
6.2036

إشارات السوق الخاصة بـ Ethereum Classic

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.93M
$9.44 M
$10.37 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.33M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.83 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.16 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.36 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Ethereum Classic

صافي التدفقسعر ETCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M6.20
2026-08-16-$0.11 M6.20
2026-08-15-$0.10 M6.27
2026-08-14-$0.14 M6.17
2026-08-13-$0.22 M6.24

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Ethereum Classic

تداول أسواق Ethereum Classic (ETC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ethereum Classic المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTETC
$6.2
$6.2$6.2
-0.16%
10.85K (USDT)
/USDCETC
$6.21
$6.21$6.21
+0.12%
8.96K (USDT)
/BTCETC
$0.000098
$0.000098$0.000098
-0.30%
1.35K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ETC إلى USD

المبلغ

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 6.2 USD

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