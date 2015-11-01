التحليل الفني اليوم لـ Ethereum Classic (ETC) توفر صفحة Ethereum Classic تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ETC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ethereum Classic أدناه. التسجيل

تغير سعر Ethereum Classic (ETC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $6.2 -- -4.62% -11.56% -29.71%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ethereum Classic

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ethereum Classic عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 2 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 3 حيادي 0 شراء 11 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 6.2063 6.2056 R2 6.2056 6.2052 R1 6.2053 6.205 PP 6.2046 6.2046 S1 6.2043 6.2042 S2 6.2036 6.204 S3 6.2033 6.2036

إشارات السوق الخاصة بـ Ethereum Classic صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.93M $9.44 M $10.37 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.33M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.83 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.16 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.10M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $5.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $5.36 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Ethereum Classic صافي التدفق سعر ETCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.05 M 6.20 2026-08-16 -$0.11 M 6.20 2026-08-15 -$0.10 M 6.27 2026-08-14 -$0.14 M 6.17 2026-08-13 -$0.22 M 6.24 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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