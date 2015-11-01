توكنوميكس Ethereum Classic (ETC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ethereum Classic (ETC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. الموقع الرسمي: https://ethereumclassic.org/ الوثيقة البيضاء: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation مستكشف الكتل: https://etc.blockscout.com اشتر ETC الآن!

توكنوميكس Ethereum Classic (ETC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ethereum Classic (ETC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.23B $ 3.23B $ 3.23B إجمالي العرض: $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M العرض المتداول: $ 152.92M $ 152.92M $ 152.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.45B $ 4.45B $ 4.45B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 180 $ 180 $ 180 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 السعر الحالي: $ 21.11 $ 21.11 $ 21.11 معرفة المزيد عن سعر Ethereum Classic (ETC)

توكنوميكس Ethereum Classic (ETC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ethereum Classic (ETC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ETC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ETC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ETC، استكشف السعر المباشر لتوكن ETC!

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