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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Epic Chain، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Epic Chain، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Epic Chain (EPIC)

التحليل الفني اليوم لـ Epic Chain (EPIC)

توفر صفحة Epic Chain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EPIC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Epic Chain أدناه.

تغير سعر Epic Chain (EPIC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3448---30.70%-23.55%+15.39%
اعرف المزيد عن سعر Epic Chain

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Epic Chain

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Epic Chain عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 1
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3446
0.3445
R2
0.3445
0.3444
R1
0.3444
0.3444
PP
0.3443
0.3443
S1
0.3441
0.3441
S2
0.344
0.3441
S3
0.3438
0.344

إشارات السوق الخاصة بـ Epic Chain

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.91M
$5.69 M
$6.60 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.42 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Epic Chain

صافي التدفقسعر EPICUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.34
2026-08-16-$0.02 M0.36
2026-08-15-$0.07 M0.34
2026-08-14-$0.04 M0.35
2026-08-13$0.09 M0.33

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Epic Chain

تداول أسواق Epic Chain (EPIC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Epic Chain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEPIC
$0.3448
$0.3448$0.3448
-3.84%
600.70K (USDT)
/USDCEPIC
$0.3447
$0.3447$0.3447
-3.90%
147.34K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EPIC إلى USD

المبلغ

EPIC
EPIC
USD
USD

1 EPIC = 0.3448 USD

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