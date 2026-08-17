التحليل الفني اليوم لـ Epic Chain (EPIC) توفر صفحة Epic Chain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EPIC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Epic Chain أدناه. التسجيل

تغير سعر Epic Chain (EPIC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3448 -- -30.70% -23.55% +15.39%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Epic Chain

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Epic Chain عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 1 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3446 0.3445 R2 0.3445 0.3444 R1 0.3444 0.3444 PP 0.3443 0.3443 S1 0.3441 0.3441 S2 0.344 0.3441 S3 0.3438 0.344

إشارات السوق الخاصة بـ Epic Chain صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.91M $5.69 M $6.60 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.40 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.42 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.20 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.21 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Epic Chain صافي التدفق سعر EPICUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.34 2026-08-16 -$0.02 M 0.36 2026-08-15 -$0.07 M 0.34 2026-08-14 -$0.04 M 0.35 2026-08-13 $0.09 M 0.33 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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