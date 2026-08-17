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المزيد عن EGLD

معلومات سعر EGLD

ما هو EGLD

الوثيقة البيضاء لـ EGLD

الموقع الرسمي لـ EGLD

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التحليل الفني اليوم لـ MULTIVERSX (EGLD)

التحليل الفني اليوم لـ MULTIVERSX (EGLD)

توفر صفحة MULTIVERSX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EGLD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MULTIVERSX أدناه.

تغير سعر MULTIVERSX (EGLD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.626---2.46%-18.60%-32.41%
اعرف المزيد عن سعر MULTIVERSX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MULTIVERSX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MULTIVERSX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 2
شراء 12
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.6226
2.6223
R2
2.6223
2.6219
R1
2.6216
2.6217
PP
2.6213
2.6213
S1
2.6206
2.6209
S2
2.6203
2.6207
S3
2.6196
2.6203

إشارات السوق الخاصة بـ MULTIVERSX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.72M
$7.38 M
$8.10 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.66 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.63 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MULTIVERSX

صافي التدفقسعر EGLDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M2.63
2026-08-16-$0.02 M2.66
2026-08-15-$0.02 M2.67
2026-08-14$0.00 M2.60
2026-08-13-$0.07 M2.62

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MULTIVERSX

تداول أسواق MULTIVERSX (EGLD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MULTIVERSX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEGLD
$2.624
$2.624$2.624
-1.39%
24.63K (USDT)
/USDCEGLD
$2.623
$2.623$2.623
-1.35%
21.68K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EGLD إلى USD

المبلغ

EGLD
EGLD
USD
USD

1 EGLD = 2.626 USD

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