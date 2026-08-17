التحليل الفني اليوم لـ MULTIVERSX (EGLD) توفر صفحة MULTIVERSX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EGLD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MULTIVERSX أدناه. التسجيل

تغير سعر MULTIVERSX (EGLD) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $2.626 -- -2.46% -18.60% -32.41%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MULTIVERSX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MULTIVERSX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 2 شراء 12 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 1 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 2.6226 2.6223 R2 2.6223 2.6219 R1 2.6216 2.6217 PP 2.6213 2.6213 S1 2.6206 2.6209 S2 2.6203 2.6207 S3 2.6196 2.6203

إشارات السوق الخاصة بـ MULTIVERSX صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.72M $7.38 M $8.10 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.28 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.66 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.63 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ MULTIVERSX صافي التدفق سعر EGLDUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 2.63 2026-08-16 -$0.02 M 2.66 2026-08-15 -$0.02 M 2.67 2026-08-14 $0.00 M 2.60 2026-08-13 -$0.07 M 2.62 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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