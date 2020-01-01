توكنوميكس MULTIVERSX (EGLD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MULTIVERSX (EGLD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MULTIVERSX (EGLD) Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. الموقع الرسمي: https://multiversx.com/ الوثيقة البيضاء: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.multiversx.com/ اشتر EGLD الآن!

توكنوميكس MULTIVERSX (EGLD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MULTIVERSX (EGLD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 409.92M $ 409.92M $ 409.92M إجمالي العرض: $ 31.42M $ 31.42M $ 31.42M العرض المتداول: $ 28.49M $ 28.49M $ 28.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 452.08M $ 452.08M $ 452.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 237 $ 237 $ 237 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 6.54362957 $ 6.54362957 $ 6.54362957 السعر الحالي: $ 14.39 $ 14.39 $ 14.39 معرفة المزيد عن سعر MULTIVERSX (EGLD)

توكنوميكس MULTIVERSX (EGLD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MULTIVERSX (EGLD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EGLD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EGLD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EGLD، استكشف السعر المباشر لتوكن EGLD!

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