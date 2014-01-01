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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DASH، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DASH، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DASH

معلومات سعر DASH

ما هو DASH

الوثيقة البيضاء لـ DASH

الموقع الرسمي لـ DASH

اقتصاد توكن DASH

توقعات سعر DASH

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التحليل الفني اليوم لـ DASH (DASH)

التحليل الفني اليوم لـ DASH (DASH)

توفر صفحة DASH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DASH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DASH أدناه.

تغير سعر DASH (DASH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$30.38---2.73%-9.88%-27.43%
اعرف المزيد عن سعر DASH

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DASH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DASH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 20
حيادي 2
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
30.3733
30.3666
R2
30.3666
30.3628
R1
30.3633
30.3604
PP
30.3566
30.3566
S1
30.3533
30.3528
S2
30.3466
30.3504
S3
30.3433
30.3466

إشارات السوق الخاصة بـ DASH

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.11M
$3.75 M
$3.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.23 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ DASH

صافي التدفقسعر DASHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.28 M30.52
2026-08-16$0.15 M30.32
2026-08-15-$0.13 M30.21
2026-08-14-$0.08 M29.87
2026-08-13-$0.26 M30.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق DASH (DASH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DASH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDASH
$30.38
$30.38$30.38
+0.16%
9.48K (USDT)
/USDCDASH
$30.34
$30.34$30.34
+0.13%
1.98K (USDT)
/BTCDASH
$0.0004793
$0.0004793$0.0004793
-0.20%
264.82 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DASH إلى USD

المبلغ

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 30.38 USD

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