التحليل الفني اليوم لـ DASH (DASH) توفر صفحة DASH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DASH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DASH أدناه. التسجيل

تغير سعر DASH (DASH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $30.38 -- -2.73% -9.88% -27.43%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DASH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DASH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 20 حيادي 2 شراء 4 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 30.3733 30.3666 R2 30.3666 30.3628 R1 30.3633 30.3604 PP 30.3566 30.3566 S1 30.3533 30.3528 S2 30.3466 30.3504 S3 30.3433 30.3466

إشارات السوق الخاصة بـ DASH صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.11M $3.75 M $3.86 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.20 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.23 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $4.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $4.26 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ DASH صافي التدفق سعر DASHUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.28 M 30.52 2026-08-16 $0.15 M 30.32 2026-08-15 -$0.13 M 30.21 2026-08-14 -$0.08 M 29.87 2026-08-13 -$0.26 M 30.12 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق DASH (DASH) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DASH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT DASH $30.38 $30.38 $30.38 +0.16% 9.48K (USDT) تداول / USDC DASH $30.34 $30.34 $30.34 +0.13% 1.98K (USDT) تداول / BTC DASH $0.0004793 $0.0004793 $0.0004793 -0.20% 264.82 (USDT) تداول