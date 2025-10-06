سعر Dante Games المباشر اليوم هو 0.01965 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DANTE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DANTE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dante Games المباشر اليوم هو 0.01965 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DANTE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DANTE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Dante Games

Dante Games السعر(DANTE)

السعر المباشر لـ 1 DANTE إلى USD:

$0.01965
-1.75%1D
USD
مخطط أسعار Dante Games (DANTE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:20:15 (UTC+8)

معلومات سعر Dante Games (DANTE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01924
24 ساعة منخفض
$ 0.0203
24 ساعة مرتفع

$ 0.01924
$ 0.0203
--
--
-0.36%

-1.75%

-1.61%

-1.61%

سعر Dante Games (DANTE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01965. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DANTE بين أدنى سعر $ 0.01924 وأعلى سعر $ 0.0203، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDANTE على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DANTE -0.36% على مدار الساعة الماضية، -1.75% على مدار 24 ساعة، و -1.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dante Games (DANTE)

--
$ 63.23K
$ 63.23K$ 63.23K

$ 19.65M
$ 19.65M$ 19.65M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

IMMUTABLE

القيمة السوقية الحالية لـ Dante Games هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.23K. العرض المتداول لـ DANTE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.65M.

سجل سعر Dante Games (DANTE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Dante Games لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00035-1.75%
30 يوم$ -0.0016-7.53%
60 يوم$ -0.00448-18.57%
90 يوم$ -0.00877-30.86%
تغير سعر Dante Games اليوم

سجل اليوم DANTE تغيرًا $ -0.00035 (-1.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Dante Games لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0016 (-7.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Dante Games لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DANTE تغييرًا في $ -0.00448 (-18.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Dante Games لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00877 (-30.86%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Dante Games (DANTE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Dante Games.

ما هو Dante Games ( DANTE )

ألعاب Dante هي منظومة ألعاب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعيد تعريف مستقبل GameFi. توفر طبقة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا وكلاء ألعاب أذكياء، وبطولات رياضات إلكترونية ديناميكية، وتكاملًا سلسًا مع تقنية بلوكتشين. نجمع بين ألعاب عالية الجودة مع أدوات ذكاء اصطناعي من الجيل التالي تُمكّن اللاعبين والمطورين، مما يخلق عالمًا من العوالم المتطورة والمترابطة، حيث تُحقق المهارة والاستراتيجية والمجتمع مكافآت حقيقية. هذه هي #GameFiReborn - حركة تلتقي فيها الذكاء الاصطناعي بالألعاب لإطلاق العنان لمتعة لا تُقاوم، وتنافسية، وقيمة مستدامة.

متوفر Dante Games على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Dante Games الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DANTEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Dante Games على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Dante Games سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Dante Games (USD)

كم ستكون قيمة Dante Games (DANTE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dante Games (DANTE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dante Games.

تحقق الآن من توقعات سعر Dante Games!

توكنوميكس Dante Games (DANTE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dante Games (DANTE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DANTE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Dante Games ( DANTE )

هل تبحث عن كيفية شراء Dante Games؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Dante Games على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DANTE إلى العملات المحلية

1 Dante Games (DANTE) إلى VND
517.08975
1 Dante Games (DANTE) إلى AUD
A$0.0296715
1 Dante Games (DANTE) إلى GBP
0.0147375
1 Dante Games (DANTE) إلى EUR
0.0167025
1 Dante Games (DANTE) إلى USD
$0.01965
1 Dante Games (DANTE) إلى MYR
RM0.0823335
1 Dante Games (DANTE) إلى TRY
0.8243175
1 Dante Games (DANTE) إلى JPY
¥2.9868
1 Dante Games (DANTE) إلى ARS
ARS$28.9395375
1 Dante Games (DANTE) إلى RUB
1.5572625
1 Dante Games (DANTE) إلى INR
1.734702
1 Dante Games (DANTE) إلى IDR
Rp327.499869
1 Dante Games (DANTE) إلى PHP
1.154241
1 Dante Games (DANTE) إلى EGP
￡E.0.9308205
1 Dante Games (DANTE) إلى BRL
R$0.1051275
1 Dante Games (DANTE) إلى CAD
C$0.0273135
1 Dante Games (DANTE) إلى BDT
2.405553
1 Dante Games (DANTE) إلى NGN
28.60254
1 Dante Games (DANTE) إلى COP
$75.86865
1 Dante Games (DANTE) إلى ZAR
R.0.336801
1 Dante Games (DANTE) إلى UAH
0.8274615
1 Dante Games (DANTE) إلى TZS
T.Sh.48.3989325
1 Dante Games (DANTE) إلى VES
Bs4.26405
1 Dante Games (DANTE) إلى CLP
$18.49065
1 Dante Games (DANTE) إلى PKR
Rs5.571168
1 Dante Games (DANTE) إلى KZT
10.4854365
1 Dante Games (DANTE) إلى THB
฿0.634302
1 Dante Games (DANTE) إلى TWD
NT$0.6007005
1 Dante Games (DANTE) إلى AED
د.إ0.0721155
1 Dante Games (DANTE) إلى CHF
Fr0.0155235
1 Dante Games (DANTE) إلى HKD
HK$0.1526805
1 Dante Games (DANTE) إلى AMD
֏7.528701
1 Dante Games (DANTE) إلى MAD
.د.م0.1813695
1 Dante Games (DANTE) إلى MXN
$0.362346
1 Dante Games (DANTE) إلى SAR
ريال0.0736875
1 Dante Games (DANTE) إلى ETB
Br2.9803155
1 Dante Games (DANTE) إلى KES
KSh2.5385835
1 Dante Games (DANTE) إلى JOD
د.أ0.01393185
1 Dante Games (DANTE) إلى PLN
0.0713295
1 Dante Games (DANTE) إلى RON
лв0.0858705
1 Dante Games (DANTE) إلى SEK
kr0.184317
1 Dante Games (DANTE) إلى BGN
лв0.033012
1 Dante Games (DANTE) إلى HUF
Ft6.560742
1 Dante Games (DANTE) إلى CZK
0.410685
1 Dante Games (DANTE) إلى KWD
د.ك0.0060129
1 Dante Games (DANTE) إلى ILS
0.0638625
1 Dante Games (DANTE) إلى BOB
Bs0.1357815
1 Dante Games (DANTE) إلى AZN
0.033405
1 Dante Games (DANTE) إلى TJS
SM0.181566
1 Dante Games (DANTE) إلى GEL
0.053448
1 Dante Games (DANTE) إلى AOA
Kz17.9123505
1 Dante Games (DANTE) إلى BHD
.د.ب0.0073884
1 Dante Games (DANTE) إلى BMD
$0.01965
1 Dante Games (DANTE) إلى DKK
kr0.126153
1 Dante Games (DANTE) إلى HNL
L0.517581
1 Dante Games (DANTE) إلى MUR
0.8942715
1 Dante Games (DANTE) إلى NAD
$0.3393555
1 Dante Games (DANTE) إلى NOK
kr0.196107
1 Dante Games (DANTE) إلى NZD
$0.033798
1 Dante Games (DANTE) إلى PAB
B/.0.01965
1 Dante Games (DANTE) إلى PGK
K0.0827265
1 Dante Games (DANTE) إلى QAR
ر.ق0.071526
1 Dante Games (DANTE) إلى RSD
дин.1.981113
1 Dante Games (DANTE) إلى UZS
soʻm236.7469335
1 Dante Games (DANTE) إلى ALL
L1.6323255
1 Dante Games (DANTE) إلى ANG
ƒ0.0351735
1 Dante Games (DANTE) إلى AWG
ƒ0.03537
1 Dante Games (DANTE) إلى BBD
$0.0393
1 Dante Games (DANTE) إلى BAM
KM0.0328155
1 Dante Games (DANTE) إلى BIF
Fr57.94785
1 Dante Games (DANTE) إلى BND
$0.0253485
1 Dante Games (DANTE) إلى BSD
$0.01965
1 Dante Games (DANTE) إلى JMD
$3.153432
1 Dante Games (DANTE) إلى KHR
79.2337125
1 Dante Games (DANTE) إلى KMF
Fr8.27265
1 Dante Games (DANTE) إلى LAK
427.1739045
1 Dante Games (DANTE) إلى LKR
රු5.9851935
1 Dante Games (DANTE) إلى MDL
L0.33405
1 Dante Games (DANTE) إلى MGA
Ar87.723102
1 Dante Games (DANTE) إلى MOP
P0.1573965
1 Dante Games (DANTE) إلى MVR
0.300645
1 Dante Games (DANTE) إلى MWK
MK34.1145615
1 Dante Games (DANTE) إلى MZN
MT1.255635
1 Dante Games (DANTE) إلى NPR
रु2.776545
1 Dante Games (DANTE) إلى PYG
139.3578
1 Dante Games (DANTE) إلى RWF
Fr28.55145
1 Dante Games (DANTE) إلى SBD
$0.161523
1 Dante Games (DANTE) إلى SCR
0.272742
1 Dante Games (DANTE) إلى SRD
$0.776961
1 Dante Games (DANTE) إلى SVC
$0.1719375
1 Dante Games (DANTE) إلى SZL
L0.3393555
1 Dante Games (DANTE) إلى TMT
m0.068775
1 Dante Games (DANTE) إلى TND
د.ت0.0576924
1 Dante Games (DANTE) إلى TTD
$0.1334235
1 Dante Games (DANTE) إلى UGX
Sh68.4606
1 Dante Games (DANTE) إلى XAF
Fr11.0826
1 Dante Games (DANTE) إلى XCD
$0.053055
1 Dante Games (DANTE) إلى XOF
Fr11.0826
1 Dante Games (DANTE) إلى XPF
Fr2.0043
1 Dante Games (DANTE) إلى BWP
P0.2796195
1 Dante Games (DANTE) إلى BZD
$0.0394965
1 Dante Games (DANTE) إلى CVE
$1.8602655
1 Dante Games (DANTE) إلى DJF
Fr3.4977
1 Dante Games (DANTE) إلى DOP
$1.258779
1 Dante Games (DANTE) إلى DZD
د.ج2.552535
1 Dante Games (DANTE) إلى FJD
$0.0442125
1 Dante Games (DANTE) إلى GNF
Fr170.85675
1 Dante Games (DANTE) إلى GTQ
Q0.150519
1 Dante Games (DANTE) إلى GYD
$4.115103
1 Dante Games (DANTE) إلى ISK
kr2.41695

Dante Games المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Dante Games، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Dante Games الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Dante Games

كم يساوي Dante Games (DANTE) اليوم؟
سعر DANTE المباشر في USD هو USD 0.01965، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DANTE إلى USD الحالي؟
سعر DANTE إلى USD الحالي هو $ 0.01965. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dante Games ؟
القيمة السوقية لعملة DANTE هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DANTE؟
العرض المتداول لتوكن DANTE هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DANTE؟
حقق DANTE سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DANTE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- DANTE.
ما هو حجم تداول DANTE؟
حجم تداول DANTE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 63.23K USD.
هل سترتفع DANTE هذا العام؟
قد يرتفع DANTE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DANTE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Dante Games (DANTE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة DANTE إلى USD

المبلغ

1 DANTE = 0.01965 USD

تداول DANTE

