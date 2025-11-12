توكنوميكس Dante Games (DANTE)
توكنوميكس Dante Games (DANTE) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dante Games (DANTE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
معلومات Dante Games (DANTE)
ألعاب Dante هي منظومة ألعاب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعيد تعريف مستقبل GameFi. توفر طبقة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا وكلاء ألعاب أذكياء، وبطولات رياضات إلكترونية ديناميكية، وتكاملًا سلسًا مع تقنية بلوكتشين. نجمع بين ألعاب عالية الجودة مع أدوات ذكاء اصطناعي من الجيل التالي تُمكّن اللاعبين والمطورين، مما يخلق عالمًا من العوالم المتطورة والمترابطة، حيث تُحقق المهارة والاستراتيجية والمجتمع مكافآت حقيقية. هذه هي #GameFiReborn - حركة تلتقي فيها الذكاء الاصطناعي بالألعاب لإطلاق العنان لمتعة لا تُقاوم، وتنافسية، وقيمة مستدامة.
توكنوميكس Dante Games (DANTE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Dante Games (DANTE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن DANTE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DANTE التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DANTE، استكشف السعر المباشر لتوكن DANTE!
كيفية شراء DANTE
هل أنت مهتم بإضافة Dante Games (DANTE) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء DANTE ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Dante Games (DANTE)
يساعد تحليل تاريخ أسعار DANTE المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر DANTE
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DANTE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DANTE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.
يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية
