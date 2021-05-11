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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CASPER، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CASPER، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CSPR

معلومات سعر CSPR

ما هو CSPR

الوثيقة البيضاء لـ CSPR

الموقع الرسمي لـ CSPR

اقتصاد توكن CSPR

توقعات سعر CSPR

سجل CSPR

دليل شراء CSPR

محول عملة CSPR إلى الفيات

عقود CSPR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ CASPER (CSPR)

التحليل الفني اليوم لـ CASPER (CSPR)

توفر صفحة CASPER تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CSPR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CASPER أدناه.

تغير سعر CASPER (CSPR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003064--+55.13%+67.52%+0.09%
اعرف المزيد عن سعر CASPER

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CASPER

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CASPER عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 2
شراء 13
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 0شراء 7
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 2شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003139
0.003112
R2
0.003112
0.003097
R1
0.003099
0.003087
PP
0.003072
0.003072
S1
0.003059
0.003057
S2
0.003032
0.003047
S3
0.003019
0.003032

إشارات السوق الخاصة بـ CASPER

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.18M
$0.77 M
$0.96 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CASPER

صافي التدفقسعر CSPRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.18 M0.00
2026-08-16$0.17 M0.00
2026-08-15$0.03 M0.00
2026-08-14$0.19 M0.00
2026-08-13$0.15 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق CASPER (CSPR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CASPER المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCSPR
$0.003064
$0.003064$0.003064
+15.53%
43.87M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CSPR إلى USD

المبلغ

CSPR
CSPR
USD
USD

1 CSPR = 0.003064 USD

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