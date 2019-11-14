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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nervos Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nervos Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CKB

معلومات سعر CKB

ما هو CKB

الوثيقة البيضاء لـ CKB

الموقع الرسمي لـ CKB

اقتصاد توكن CKB

توقعات سعر CKB

سجل CKB

دليل شراء CKB

محول عملة CKB إلى الفيات

عقود CKB الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Nervos Network (CKB)

التحليل الفني اليوم لـ Nervos Network (CKB)

توفر صفحة Nervos Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CKB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nervos Network أدناه.

تغير سعر Nervos Network (CKB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0008247---4.40%-7.01%-42.09%
اعرف المزيد عن سعر Nervos Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Nervos Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Nervos Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 9
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 7شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000824
0.000824
R2
0.000824
0.000823
R1
0.000823
0.000823
PP
0.000823
0.000823
S1
0.000822
0.000822
S2
0.000822
0.000822
S3
0.000821
0.000822

إشارات السوق الخاصة بـ Nervos Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.91M
$7.47 M
$8.37 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Nervos Network

صافي التدفقسعر CKBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Nervos Network

تداول أسواق Nervos Network (CKB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nervos Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCKB
$0.0008248
$0.0008248$0.0008248
-0.91%
67.13M (USDT)
/USDCCKB
$0.0008243
$0.0008243$0.0008243
-0.97%
64.18M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CKB إلى USD

المبلغ

CKB
CKB
USD
USD

1 CKB = 0.0008247 USD

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