التحليل الفني اليوم لـ Nervos Network (CKB) توفر صفحة Nervos Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CKB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nervos Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Nervos Network (CKB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0008247 -- -4.40% -7.01% -42.09%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Nervos Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Nervos Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 3 حيادي 9 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 10 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 7 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.000824 0.000824 R2 0.000824 0.000823 R1 0.000823 0.000823 PP 0.000823 0.000823 S1 0.000822 0.000822 S2 0.000822 0.000822 S3 0.000821 0.000822

إشارات السوق الخاصة بـ Nervos Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.91M $7.47 M $8.37 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Nervos Network صافي التدفق سعر CKBUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 -$0.01 M 0.00 2026-08-15 -$0.02 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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