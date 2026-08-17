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التحليل الفني اليوم لـ Manchester City Fan (CITY)

التحليل الفني اليوم لـ Manchester City Fan (CITY)

توفر صفحة Manchester City Fan تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CITY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Manchester City Fan أدناه.

تغير سعر Manchester City Fan (CITY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3526---5.09%-12.23%-31.59%
اعرف المزيد عن سعر Manchester City Fan

تدفق رأس المال الخاص بـ Manchester City Fan

صافي التدفقسعر CITYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.35
2026-08-16-$0.02 M0.36
2026-08-15$0.06 M0.35
2026-08-14$0.01 M0.35
2026-08-13-$0.01 M0.36

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Manchester City Fan

تداول أسواق Manchester City Fan (CITY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Manchester City Fan المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCITY
$0.3526
$0.3526$0.3526
-1.89%
152.29K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CITY إلى USD

المبلغ

CITY
CITY
USD
USD

1 CITY = 0.3526 USD

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