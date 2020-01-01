توكنوميكس Manchester City Fan (CITY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Manchester City Fan (CITY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Manchester City Fan (CITY) $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. الموقع الرسمي: https://www.socios.com مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 اشتر CITY الآن!

توكنوميكس Manchester City Fan (CITY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Manchester City Fan (CITY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.66M $ 9.66M $ 9.66M إجمالي العرض: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M العرض المتداول: $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.81M $ 18.81M $ 18.81M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 السعر الحالي: $ 0.9528 $ 0.9528 $ 0.9528 معرفة المزيد عن سعر Manchester City Fan (CITY)

توكنوميكس Manchester City Fan (CITY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Manchester City Fan (CITY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CITY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CITY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CITY، استكشف السعر المباشر لتوكن CITY!

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