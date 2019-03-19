التحليل الفني اليوم لـ Celer Network (CELR) توفر صفحة Celer Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CELR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Celer Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Celer Network (CELR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.002056 -- +5.38% +23.11% -17.99%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Celer Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Celer Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 13 حيادي 6 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 4 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.002056 0.002054 R2 0.002054 0.002052 R1 0.002053 0.002052 PP 0.002051 0.002051 S1 0.00205 0.002049 S2 0.002048 0.002049 S3 0.002047 0.002048

إشارات السوق الخاصة بـ Celer Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.41M $5.79 M $6.20 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.12 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Celer Network صافي التدفق سعر CELRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 $0.02 M 0.00 2026-08-15 -$0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Celer Network (CELR) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Celer Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CELR $0.002056 $0.002056 $0.002056 +0.83% 26.94M (USDT) تداول