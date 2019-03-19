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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Celer Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Celer Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CELR

معلومات سعر CELR

ما هو CELR

الوثيقة البيضاء لـ CELR

الموقع الرسمي لـ CELR

اقتصاد توكن CELR

توقعات سعر CELR

سجل CELR

دليل شراء CELR

محول عملة CELR إلى الفيات

عقود CELR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Celer Network (CELR)

التحليل الفني اليوم لـ Celer Network (CELR)

توفر صفحة Celer Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CELR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Celer Network أدناه.

تغير سعر Celer Network (CELR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002056--+5.38%+23.11%-17.99%
اعرف المزيد عن سعر Celer Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Celer Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Celer Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 6
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 2شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002056
0.002054
R2
0.002054
0.002052
R1
0.002053
0.002052
PP
0.002051
0.002051
S1
0.00205
0.002049
S2
0.002048
0.002049
S3
0.002047
0.002048

إشارات السوق الخاصة بـ Celer Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.41M
$5.79 M
$6.20 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.12 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Celer Network

صافي التدفقسعر CELRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Celer Network

تداول أسواق Celer Network (CELR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Celer Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCELR
$0.002056
$0.002056$0.002056
+0.83%
26.94M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CELR إلى USD

المبلغ

CELR
CELR
USD
USD

1 CELR = 0.002056 USD

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