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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BluWhale AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BluWhale AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BLUAI

معلومات سعر BLUAI

ما هو BLUAI

الوثيقة البيضاء لـ BLUAI

الموقع الرسمي لـ BLUAI

اقتصاد توكن BLUAI

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التحليل الفني اليوم لـ BluWhale AI (BLUAI)

التحليل الفني اليوم لـ BluWhale AI (BLUAI)

توفر صفحة BluWhale AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BLUAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BluWhale AI أدناه.

تغير سعر BluWhale AI (BLUAI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.012946---17.18%+8.95%-1.97%
اعرف المزيد عن سعر BluWhale AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BluWhale AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BluWhale AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 1
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.012966
0.012966
R2
0.012966
0.012965
R1
0.012965
0.012965
PP
0.012965
0.012965
S1
0.012964
0.012964
S2
0.012964
0.012964
S3
0.012963
0.012964

إشارات السوق الخاصة بـ BluWhale AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.69M
$7.84 M
$8.53 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$14.92 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$14.91 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BluWhale AI

صافي التدفقسعر BLUAIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.04 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.01
2026-08-13$0.03 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BluWhale AI

تداول أسواق BluWhale AI (BLUAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BluWhale AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBLUAI
$0.012953
$0.012953$0.012953
+4.69%
12.63M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BLUAI إلى USD

المبلغ

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.012946 USD

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