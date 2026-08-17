التحليل الفني اليوم لـ BluWhale AI (BLUAI) توفر صفحة BluWhale AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BLUAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BluWhale AI أدناه. التسجيل

تغير سعر BluWhale AI (BLUAI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.012946 -- -17.18% +8.95% -1.97%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BluWhale AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BluWhale AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 1 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 0 شراء 12 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.012966 0.012966 R2 0.012966 0.012965 R1 0.012965 0.012965 PP 0.012965 0.012965 S1 0.012964 0.012964 S2 0.012964 0.012964 S3 0.012963 0.012964

إشارات السوق الخاصة بـ BluWhale AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.69M $7.84 M $8.53 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.19 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.20 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $14.92 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $14.91 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BluWhale AI صافي التدفق سعر BLUAIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 $0.04 M 0.01 2026-08-15 -$0.01 M 0.01 2026-08-14 -$0.03 M 0.01 2026-08-13 $0.03 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق BluWhale AI (BLUAI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BluWhale AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BLUAI $0.012953 $0.012953 $0.012953 +4.69% 12.63M (USDT) تداول