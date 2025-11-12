طبقة BluWhale هي طبقة الذكاء الاصطناعي في Web3، التي تُشغّل التطبيقات الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج من خلال تنسيق الموارد، مستفيدةً من بروتوكول سياق النموذج للتوسع على السلسلة. على مدار السنوات الماضية، وسّعت BluWhale شبكة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (سوق ثنائية الجانب) لتشمل 4780 حسابًا مؤسسيًا وأكثر من 3,500,000 محفظة فريدة، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 800 مليون محفظة في هيكل بياني عالمي عبر 37 سلسلة. في حين أن Graph وOriginTrail وMindNetwork صممت بنية تحتية مماثلة، إلا أن قابليتها للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي محدودة للغاية بعدد وسرعة العقد التي يمكن للرسوم البيانية الفرعية إنشاؤها وتشغيلها.