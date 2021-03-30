التحليل الفني اليوم لـ Axie Infinity (AXS) توفر صفحة Axie Infinity تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AXS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Axie Infinity أدناه. التسجيل

تغير سعر Axie Infinity (AXS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.8659 -- -3.40% -7.18% -26.28%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Axie Infinity

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Axie Infinity عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 1 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.864 0.8639 R2 0.8639 0.8639 R1 0.8639 0.8639 PP 0.8638 0.8638 S1 0.8638 0.8638 S2 0.8637 0.8638 S3 0.8637 0.8637

إشارات السوق الخاصة بـ Axie Infinity صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.78M $9.15 M $9.93 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.56 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.58 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Axie Infinity صافي التدفق سعر AXSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.87 2026-08-16 -$0.06 M 0.88 2026-08-15 -$0.10 M 0.88 2026-08-14 $0.01 M 0.87 2026-08-13 -$0.07 M 0.87 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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