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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Axie Infinity، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Axie Infinity، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AXS

معلومات سعر AXS

ما هو AXS

الوثيقة البيضاء لـ AXS

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اقتصاد توكن AXS

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التحليل الفني اليوم لـ Axie Infinity (AXS)

التحليل الفني اليوم لـ Axie Infinity (AXS)

توفر صفحة Axie Infinity تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AXS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Axie Infinity أدناه.

تغير سعر Axie Infinity (AXS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.8659---3.40%-7.18%-26.28%
اعرف المزيد عن سعر Axie Infinity

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Axie Infinity

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Axie Infinity عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 1
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.864
0.8639
R2
0.8639
0.8639
R1
0.8639
0.8639
PP
0.8638
0.8638
S1
0.8638
0.8638
S2
0.8637
0.8638
S3
0.8637
0.8637

إشارات السوق الخاصة بـ Axie Infinity

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.78M
$9.15 M
$9.93 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.56 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.58 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Axie Infinity

صافي التدفقسعر AXSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.87
2026-08-16-$0.06 M0.88
2026-08-15-$0.10 M0.88
2026-08-14$0.01 M0.87
2026-08-13-$0.07 M0.87

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Axie Infinity

تداول أسواق Axie Infinity (AXS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Axie Infinity المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAXS
$0.8647
$0.8647$0.8647
-1.79%
64.19K (USDT)
/USDCAXS
$0.8648
$0.8648$0.8648
-1.76%
63.50K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AXS إلى USD

المبلغ

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 0.8659 USD

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