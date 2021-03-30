توكنوميكس Axie Infinity (AXS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Axie Infinity (AXS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Axie Infinity (AXS) Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. الموقع الرسمي: https://axieinfinity.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.axieinfinity.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 اشتر AXS الآن!

توكنوميكس Axie Infinity (AXS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Axie Infinity (AXS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 389.44M $ 389.44M $ 389.44M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 166.43M $ 166.43M $ 166.43M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 السعر الحالي: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 معرفة المزيد عن سعر Axie Infinity (AXS)

توكنوميكس Axie Infinity (AXS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Axie Infinity (AXS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AXS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AXS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AXS، استكشف السعر المباشر لتوكن AXS!

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