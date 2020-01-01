توكنوميكس Advanced (AUC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Advanced (AUC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Advanced (AUC) يربط مشروع Advanced Project الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم بعالم تقنية البلوكتشين، ويربط بين تقنيات الويب 2.0 والويب 3.0 لخلق حلول مالية سلسة وآمنة وفعالة. ينصب تركيزنا الأساسي على دمج تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في التحويلات المالية العابرة للحدود والمدفوعات اليومية، وخاصةً لسكان العالم غير المتعاملين مع البنوك. من خلال تقديم خدمات دفع وتحويل مبتكرة، إلى جانب حلول دفع الأنظمة العامة، نمكّن الأفراد ذوي الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية من الاستفادة من الأصول الرقمية لإجراء معاملات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة. الموقع الرسمي: https://aucunited.com/ الوثيقة البيضاء: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4 اشتر AUC الآن!

توكنوميكس Advanced (AUC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Advanced (AUC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 السعر الحالي: $ 0.0003121 $ 0.0003121 $ 0.0003121 معرفة المزيد عن سعر Advanced (AUC)

توكنوميكس Advanced (AUC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Advanced (AUC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AUC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AUC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AUC، استكشف السعر المباشر لتوكن AUC!

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