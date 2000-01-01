شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.005976
-0.48%
-1.21%
-6.20%
$ 374.90M
$ 24.38M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.125
-0.16%
+1.21%
-1.42%
$ 125.40M
$ 1.12M
3
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00125218
-0.04%
-0.00%
+1.84%
$ 38.42M
$ 13.92K
4
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002425
-0.04%
-1.86%
-0.12%
$ 13.42M
$ 21.19M
5
ALI
ALI
ALI
$ 0.001067
-0.47%
+1.15%
+2.32%
$ 9.67M
$ 8.32M
6
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001184
+0.17%
+2.86%
-12.59%
$ 9.26M
$ 49.85M
7
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.0001233
-0.51%
-0.00%
-6.82%
$ 5.78M
$ 157.76K
8
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00189163
0.00%
--
+0.11%
$ 1.70M
$ 2.71
9
mfercoin
mfercoin
MFER
$ 0.00045749
+0.01%
+0.06%
-3.34%
$ 457.49K
$ 4.98K
10
CyberKongz
CyberKongz
KONG
$ 0.00076095
-0.01%
+0.05%
+15.16%
$ 293.34K
$ 2.32K
11
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
12
Moonbirds
Moonbirds
BIRB
$ 0.05254
-3.28%
-0.78%
-2.74%
--
$ 1.10M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $579.31M.
ما هو التوكن توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر DOOD أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT الشائعة PENGU, APE, LION. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT حوالي $579.31M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع توكنات مُوزّعة عبر الإيردروب من مشاريع NFT ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.