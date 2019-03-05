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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AnkrNetwork، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AnkrNetwork، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ANKR

معلومات سعر ANKR

ما هو ANKR

الوثيقة البيضاء لـ ANKR

الموقع الرسمي لـ ANKR

اقتصاد توكن ANKR

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التحليل الفني اليوم لـ AnkrNetwork (ANKR)

التحليل الفني اليوم لـ AnkrNetwork (ANKR)

توفر صفحة AnkrNetwork تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ANKR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AnkrNetwork أدناه.

تغير سعر AnkrNetwork (ANKR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003384---6.11%-3.65%-26.63%
اعرف المزيد عن سعر AnkrNetwork

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AnkrNetwork

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AnkrNetwork عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 7
حيادي 9
شراء 10
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 6شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003383
0.003382
R2
0.003382
0.003382
R1
0.003382
0.003382
PP
0.003381
0.003381
S1
0.003381
0.003381
S2
0.00338
0.003381
S3
0.00338
0.00338

إشارات السوق الخاصة بـ AnkrNetwork

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.15M
$3.08 M
$3.23 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ AnkrNetwork

صافي التدفقسعر ANKRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن AnkrNetwork

تداول أسواق AnkrNetwork (ANKR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AnkrNetwork المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTANKR
$0.003384
$0.003384$0.003384
-0.64%
16.81M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ANKR إلى USD

المبلغ

ANKR
ANKR
USD
USD

1 ANKR = 0.003384 USD

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