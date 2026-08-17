التحليل الفني اليوم لـ Adventure Gold (AGLD) توفر صفحة Adventure Gold تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AGLD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Adventure Gold أدناه. التسجيل

تغير سعر Adventure Gold (AGLD) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1569 -- -4.68% -1.57% -33.35%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Adventure Gold

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Adventure Gold عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 0 حيادي 6 شراء 20 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 2 شراء 12 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 0 حيادي 4 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1566 0.1566 R2 0.1566 0.1565 R1 0.1565 0.1565 PP 0.1565 0.1565 S1 0.1564 0.1564 S2 0.1564 0.1564 S3 0.1563 0.1564

إشارات السوق الخاصة بـ Adventure Gold صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.71M $17.76 M $18.47 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.15 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.14 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Adventure Gold صافي التدفق سعر AGLDUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.16 2026-08-16 -$0.03 M 0.16 2026-08-15 -$0.09 M 0.16 2026-08-14 $0.00 M 0.16 2026-08-13 $0.04 M 0.16 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Adventure Gold (AGLD) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Adventure Gold المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AGLD $0.1569 $0.1569 $0.1569 -0.94% 389.06K (USDT) تداول