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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Adventure Gold، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Adventure Gold، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AGLD

معلومات سعر AGLD

ما هو AGLD

الوثيقة البيضاء لـ AGLD

الموقع الرسمي لـ AGLD

اقتصاد توكن AGLD

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دليل شراء AGLD

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التحليل الفني اليوم لـ Adventure Gold (AGLD)

التحليل الفني اليوم لـ Adventure Gold (AGLD)

توفر صفحة Adventure Gold تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AGLD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Adventure Gold أدناه.

تغير سعر Adventure Gold (AGLD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1569---4.68%-1.57%-33.35%
اعرف المزيد عن سعر Adventure Gold

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Adventure Gold

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Adventure Gold عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 0
حيادي 6
شراء 20
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 2شراء 12
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 0حيادي 4شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1566
0.1566
R2
0.1566
0.1565
R1
0.1565
0.1565
PP
0.1565
0.1565
S1
0.1564
0.1564
S2
0.1564
0.1564
S3
0.1563
0.1564

إشارات السوق الخاصة بـ Adventure Gold

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.71M
$17.76 M
$18.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.14 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Adventure Gold

صافي التدفقسعر AGLDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.16
2026-08-16-$0.03 M0.16
2026-08-15-$0.09 M0.16
2026-08-14$0.00 M0.16
2026-08-13$0.04 M0.16

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Adventure Gold (AGLD) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAGLD
$0.1569
$0.1569$0.1569
-0.94%
389.06K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AGLD إلى USD

المبلغ

AGLD
AGLD
USD
USD

1 AGLD = 0.1569 USD

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