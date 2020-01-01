توكنوميكس Adventure Gold (AGLD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Adventure Gold (AGLD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Adventure Gold (AGLD) AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. الموقع الرسمي: https://adventurelayer.xyz الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.adventurelayer.xyz مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 اشتر AGLD الآن!

توكنوميكس Adventure Gold (AGLD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Adventure Gold (AGLD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 54.70M $ 54.70M $ 54.70M إجمالي العرض: $ 96.00M $ 96.00M $ 96.00M العرض المتداول: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 67.93M $ 67.93M $ 67.93M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 السعر الحالي: $ 0.7076 $ 0.7076 $ 0.7076 معرفة المزيد عن سعر Adventure Gold (AGLD)

توكنوميكس Adventure Gold (AGLD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Adventure Gold (AGLD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AGLD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AGLD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AGLD، استكشف السعر المباشر لتوكن AGLD!

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