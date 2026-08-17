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التحليل الفني اليوم لـ AC Milan Fan Token (ACM)

التحليل الفني اليوم لـ AC Milan Fan Token (ACM)

توفر صفحة AC Milan Fan Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AC Milan Fan Token أدناه.

تغير سعر AC Milan Fan Token (ACM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2649---3.61%-8.72%-34.26%
اعرف المزيد عن سعر AC Milan Fan Token

تدفق رأس المال الخاص بـ AC Milan Fan Token

صافي التدفقسعر ACMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.26
2026-08-16$0.00 M0.27
2026-08-15$0.02 M0.27
2026-08-14-$0.03 M0.26
2026-08-13$0.00 M0.27

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن AC Milan Fan Token

تداول أسواق AC Milan Fan Token (ACM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AC Milan Fan Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACM
$0.2649
$0.2649$0.2649
-1.04%
203.18K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ACM إلى USD

المبلغ

ACM
ACM
USD
USD

1 ACM = 0.2649 USD

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