توكنوميكس AC Milan Fan Token (ACM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AC Milan Fan Token (ACM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AC Milan Fan Token (ACM) $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. الموقع الرسمي: https://www.socios.com/ مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 اشتر ACM الآن!

توكنوميكس AC Milan Fan Token (ACM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AC Milan Fan Token (ACM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 السعر الحالي: $ 0.9489 $ 0.9489 $ 0.9489 معرفة المزيد عن سعر AC Milan Fan Token (ACM)

توكنوميكس AC Milan Fan Token (ACM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AC Milan Fan Token (ACM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ACM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ACM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ACM، استكشف السعر المباشر لتوكن ACM!

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