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ما هو ACA

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التحليل الفني اليوم لـ Acala Token (ACA)

التحليل الفني اليوم لـ Acala Token (ACA)

توفر صفحة Acala Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Acala Token أدناه.

تغير سعر Acala Token (ACA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0004404--+31.77%+55.94%-48.44%
اعرف المزيد عن سعر Acala Token

تدفق رأس المال الخاص بـ Acala Token

صافي التدفقسعر ACAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Acala Token

تداول أسواق Acala Token (ACA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Acala Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACA
$0.0004404
$0.0004404$0.0004404
-14.41%
124.19M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ACA إلى USD

المبلغ

ACA
ACA
USD
USD

1 ACA = 0.0004404 USD

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