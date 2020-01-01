توكنوميكس Acala Token (ACA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Acala Token (ACA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Acala Token (ACA) Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. الموقع الرسمي: https://acala.network/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.acala.network/ مستكشف الكتل: https://acala.subscan.io/ اشتر ACA الآن!

توكنوميكس Acala Token (ACA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Acala Token (ACA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.14M $ 32.14M $ 32.14M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 السعر الحالي: $ 0.02755 $ 0.02755 $ 0.02755 معرفة المزيد عن سعر Acala Token (ACA)

توكنوميكس Acala Token (ACA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Acala Token (ACA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ACA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ACA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ACA، استكشف السعر المباشر لتوكن ACA!

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