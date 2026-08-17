شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AaveToken، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AaveToken، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AAVE

معلومات سعر AAVE

ما هو AAVE

الوثيقة البيضاء لـ AAVE

الموقع الرسمي لـ AAVE

اقتصاد توكن AAVE

توقعات سعر AAVE

سجل AAVE

دليل شراء AAVE

محول عملة AAVE إلى الفيات

عقود AAVE الفورية

AAVE عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ AaveToken (AAVE)

التحليل الفني اليوم لـ AaveToken (AAVE)

توفر صفحة AaveToken تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AAVE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AaveToken أدناه.

تغير سعر AaveToken (AAVE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$86.32---6.85%-1.89%-3.62%
اعرف المزيد عن سعر AaveToken

تحليل AI اليومي لـ AaveToken

تحليل AaveToken لتاريخ 2026-07-29

  • توسع بروتوكول V4: تجاوز حجم الودائع في Aave V4 حاجز 250 مليون دولار، وإطلاق العملة المستقرة GHO على شبكة Arbitrum؛ حيث يؤدي التوسع في النظام البيئي إلى تحسين الأساسيات، مما يدعم ارتفاع سعر AAVE.
  • تدفقات كبيرة للأموال: تجاوز صافي التدفقات الداخلة 3.38 مليون USDT خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تسجيل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة موجبة (0.01%)، مما يشير إلى تعزيز قوة الشراء ودعم انتعاش السعر.
  • قفزة في النشاط على السلسلة: سجل عدد المحافظ الجديدة يوميًا أعلى مستوى له في 5 سنوات، بالتزامن مع تزايد اهتمام المؤسسات مثل بنك ستاندرد تشارترد، وتعافي معنويات السوق، مما يعزز اكتشاف القيمة.

تحليل AaveToken لتاريخ 2026-07-28

  • صافي تدفق رؤوس الأموال: تجاوز صافي تدفق رؤوس الأموال الواردة خلال الأيام الثلاثة الماضية 2.09 مليون USDT، وعلى الرغم من أن نسبة مراكز العقود تشير إلى غلبة المستثمرين الأفراد (1.34)، إلا أن نسبة المراكز الطويلة/القصيرة لحسابات النخبة بلغت 1.48، مما يعكس رغبة قوية من قبل رؤوس الأموال الرئيسية في الصعود ويدعم ارتفاع سعر العملة.
  • إيجابيات توسع البروتوكول: إطلاق Aave V4 على شبكة Avalanche وسرعة جذب الإيداعات في V3 على Monad (أكثر من 100 مليون إيداع خلال 48 ساعة)، بالإضافة إلى نشر عملة GHO المستقرة على Arbitrum، حيث عزز التوسع البيئي في الأساسيات ثقة السوق.
  • تحسن المؤشرات الفنية: اتساع الأعمدة الخضراء في مؤشر MACD على الرسم البياني الأسبوعي وتباعد مؤشر KDJ نحو الأعلى، مما يشير إلى قوة الاتجاه متوسط المدى؛ بينما يتداول السعر اليومي فوق الخط الأوسط لمؤشر بولينجر، مما يدل على استمرار تراكم الزخم الصاعد قصير المدى.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AaveToken

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AaveToken عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 1
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
86.2933
86.2766
R2
86.2766
86.2652
R1
86.2633
86.2581
PP
86.2466
86.2466
S1
86.2333
86.2352
S2
86.2166
86.2281
S3
86.2033
86.2166

إشارات السوق الخاصة بـ AaveToken

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-2.34M
$8.19 M
$10.53 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.96M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$20.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$19.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
2.88M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$53.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$50.36 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ AaveToken

صافي التدفقسعر AAVEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.12 M86.47
2026-08-16-$0.37 M86.89
2026-08-15$0.01 M87.12
2026-08-14-$0.93 M86.28
2026-08-13$0.16 M87.11

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن AaveToken

تداول أسواق AaveToken (AAVE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AaveToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAAVE
$86.32
$86.32$86.32
-0.67%
966.56 (USDT)
/USDCAAVE
$86.32
$86.32$86.32
-0.51%
298.05 (USDT)
/USD1AAVE
$86.41
$86.41$86.41
-0.62%
635.81 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AAVE إلى USD

المبلغ

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 86.32 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.