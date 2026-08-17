التحليل الفني اليوم لـ AaveToken (AAVE)
تغير سعر AaveToken (AAVE)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$86.32
|--
|-6.85%
|-1.89%
|-3.62%
تحليل AI اليومي لـ AaveToken
تحليل AaveToken لتاريخ 2026-07-29
- توسع بروتوكول V4: تجاوز حجم الودائع في Aave V4 حاجز 250 مليون دولار، وإطلاق العملة المستقرة GHO على شبكة Arbitrum؛ حيث يؤدي التوسع في النظام البيئي إلى تحسين الأساسيات، مما يدعم ارتفاع سعر AAVE.
- تدفقات كبيرة للأموال: تجاوز صافي التدفقات الداخلة 3.38 مليون USDT خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تسجيل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة موجبة (0.01%)، مما يشير إلى تعزيز قوة الشراء ودعم انتعاش السعر.
- قفزة في النشاط على السلسلة: سجل عدد المحافظ الجديدة يوميًا أعلى مستوى له في 5 سنوات، بالتزامن مع تزايد اهتمام المؤسسات مثل بنك ستاندرد تشارترد، وتعافي معنويات السوق، مما يعزز اكتشاف القيمة.
تحليل AaveToken لتاريخ 2026-07-28
- صافي تدفق رؤوس الأموال: تجاوز صافي تدفق رؤوس الأموال الواردة خلال الأيام الثلاثة الماضية 2.09 مليون USDT، وعلى الرغم من أن نسبة مراكز العقود تشير إلى غلبة المستثمرين الأفراد (1.34)، إلا أن نسبة المراكز الطويلة/القصيرة لحسابات النخبة بلغت 1.48، مما يعكس رغبة قوية من قبل رؤوس الأموال الرئيسية في الصعود ويدعم ارتفاع سعر العملة.
- إيجابيات توسع البروتوكول: إطلاق Aave V4 على شبكة Avalanche وسرعة جذب الإيداعات في V3 على Monad (أكثر من 100 مليون إيداع خلال 48 ساعة)، بالإضافة إلى نشر عملة GHO المستقرة على Arbitrum، حيث عزز التوسع البيئي في الأساسيات ثقة السوق.
- تحسن المؤشرات الفنية: اتساع الأعمدة الخضراء في مؤشر MACD على الرسم البياني الأسبوعي وتباعد مؤشر KDJ نحو الأعلى، مما يشير إلى قوة الاتجاه متوسط المدى؛ بينما يتداول السعر اليومي فوق الخط الأوسط لمؤشر بولينجر، مما يدل على استمرار تراكم الزخم الصاعد قصير المدى.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ AaveToken
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AaveToken عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|بيع قوي
|بيع 14
|حيادي 0
|شراء 0
|المؤشرات الفنية:
|شراء
|بيع 3
|حيادي 1
|شراء 8
إشارات السوق الخاصة بـ AaveToken
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ AaveToken
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.12 M
|86.47
|2026-08-16
|-$0.37 M
|86.89
|2026-08-15
|$0.01 M
|87.12
|2026-08-14
|-$0.93 M
|86.28
|2026-08-13
|$0.16 M
|87.11
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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