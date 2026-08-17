التحليل الفني اليوم لـ AaveToken (AAVE) توفر صفحة AaveToken تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AAVE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AaveToken أدناه. التسجيل

تغير سعر AaveToken (AAVE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $86.32 -- -6.85% -1.89% -3.62%

تحليل AI اليومي لـ AaveToken تحليل AAVE لتاريخ 2026-07-29 تحليل AAVE لتاريخ 2026-07-28 تحليل AaveToken لتاريخ 2026-07-29 توسع بروتوكول V4 : تجاوز حجم الودائع في Aave V4 حاجز 250 مليون دولار، وإطلاق العملة المستقرة GHO على شبكة Arbitrum؛ حيث يؤدي التوسع في النظام البيئي إلى تحسين الأساسيات، مما يدعم ارتفاع سعر AAVE.

: تجاوز حجم الودائع في Aave V4 حاجز 250 مليون دولار، وإطلاق العملة المستقرة GHO على شبكة Arbitrum؛ حيث يؤدي التوسع في النظام البيئي إلى تحسين الأساسيات، مما يدعم ارتفاع سعر AAVE. تدفقات كبيرة للأموال : تجاوز صافي التدفقات الداخلة 3.38 مليون USDT خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تسجيل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة موجبة (0.01%)، مما يشير إلى تعزيز قوة الشراء ودعم انتعاش السعر.

: تجاوز صافي التدفقات الداخلة 3.38 مليون USDT خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تسجيل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة موجبة (0.01%)، مما يشير إلى تعزيز قوة الشراء ودعم انتعاش السعر. قفزة في النشاط على السلسلة: سجل عدد المحافظ الجديدة يوميًا أعلى مستوى له في 5 سنوات، بالتزامن مع تزايد اهتمام المؤسسات مثل بنك ستاندرد تشارترد، وتعافي معنويات السوق، مما يعزز اكتشاف القيمة. توسع بروتوكول V4 : تجاوز حجم الودائع في Aave V4 حاجز 250 مليون دولار، وإطلاق العملة المستقرة GHO على شبكة Arbitrum؛ حيث يؤدي التوسع في النظام البيئي إلى تحسين الأساسيات، مما يدعم ارتفاع سعر AAVE.

: تجاوز حجم الودائع في Aave V4 حاجز 250 مليون دولار، وإطلاق العملة المستقرة GHO على شبكة Arbitrum؛ حيث يؤدي التوسع في النظام البيئي إلى تحسين الأساسيات، مما يدعم ارتفاع سعر AAVE. تدفقات كبيرة للأموال : تجاوز صافي التدفقات الداخلة 3.38 مليون USDT خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تسجيل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة موجبة (0.01%)، مما يشير إلى تعزيز قوة الشراء ودعم انتعاش السعر.

: تجاوز صافي التدفقات الداخلة 3.38 مليون USDT خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تسجيل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة موجبة (0.01%)، مما يشير إلى تعزيز قوة الشراء ودعم انتعاش السعر. قفزة في النشاط على السلسلة: سجل عدد المحافظ الجديدة يوميًا أعلى مستوى له في 5 سنوات، بالتزامن مع تزايد اهتمام المؤسسات مثل بنك ستاندرد تشارترد، وتعافي معنويات السوق، مما يعزز اكتشاف القيمة. تحليل AaveToken لتاريخ 2026-07-28 صافي تدفق رؤوس الأموال : تجاوز صافي تدفق رؤوس الأموال الواردة خلال الأيام الثلاثة الماضية 2.09 مليون USDT، وعلى الرغم من أن نسبة مراكز العقود تشير إلى غلبة المستثمرين الأفراد (1.34)، إلا أن نسبة المراكز الطويلة/القصيرة لحسابات النخبة بلغت 1.48، مما يعكس رغبة قوية من قبل رؤوس الأموال الرئيسية في الصعود ويدعم ارتفاع سعر العملة.

: تجاوز صافي تدفق رؤوس الأموال الواردة خلال الأيام الثلاثة الماضية 2.09 مليون USDT، وعلى الرغم من أن نسبة مراكز العقود تشير إلى غلبة المستثمرين الأفراد (1.34)، إلا أن نسبة المراكز الطويلة/القصيرة لحسابات النخبة بلغت 1.48، مما يعكس رغبة قوية من قبل رؤوس الأموال الرئيسية في الصعود ويدعم ارتفاع سعر العملة. إيجابيات توسع البروتوكول : إطلاق Aave V4 على شبكة Avalanche وسرعة جذب الإيداعات في V3 على Monad (أكثر من 100 مليون إيداع خلال 48 ساعة)، بالإضافة إلى نشر عملة GHO المستقرة على Arbitrum، حيث عزز التوسع البيئي في الأساسيات ثقة السوق.

: إطلاق Aave V4 على شبكة Avalanche وسرعة جذب الإيداعات في V3 على Monad (أكثر من 100 مليون إيداع خلال 48 ساعة)، بالإضافة إلى نشر عملة GHO المستقرة على Arbitrum، حيث عزز التوسع البيئي في الأساسيات ثقة السوق. تحسن المؤشرات الفنية: اتساع الأعمدة الخضراء في مؤشر MACD على الرسم البياني الأسبوعي وتباعد مؤشر KDJ نحو الأعلى، مما يشير إلى قوة الاتجاه متوسط المدى؛ بينما يتداول السعر اليومي فوق الخط الأوسط لمؤشر بولينجر، مما يدل على استمرار تراكم الزخم الصاعد قصير المدى. صافي تدفق رؤوس الأموال : تجاوز صافي تدفق رؤوس الأموال الواردة خلال الأيام الثلاثة الماضية 2.09 مليون USDT، وعلى الرغم من أن نسبة مراكز العقود تشير إلى غلبة المستثمرين الأفراد (1.34)، إلا أن نسبة المراكز الطويلة/القصيرة لحسابات النخبة بلغت 1.48، مما يعكس رغبة قوية من قبل رؤوس الأموال الرئيسية في الصعود ويدعم ارتفاع سعر العملة.

: تجاوز صافي تدفق رؤوس الأموال الواردة خلال الأيام الثلاثة الماضية 2.09 مليون USDT، وعلى الرغم من أن نسبة مراكز العقود تشير إلى غلبة المستثمرين الأفراد (1.34)، إلا أن نسبة المراكز الطويلة/القصيرة لحسابات النخبة بلغت 1.48، مما يعكس رغبة قوية من قبل رؤوس الأموال الرئيسية في الصعود ويدعم ارتفاع سعر العملة. إيجابيات توسع البروتوكول : إطلاق Aave V4 على شبكة Avalanche وسرعة جذب الإيداعات في V3 على Monad (أكثر من 100 مليون إيداع خلال 48 ساعة)، بالإضافة إلى نشر عملة GHO المستقرة على Arbitrum، حيث عزز التوسع البيئي في الأساسيات ثقة السوق.

: إطلاق Aave V4 على شبكة Avalanche وسرعة جذب الإيداعات في V3 على Monad (أكثر من 100 مليون إيداع خلال 48 ساعة)، بالإضافة إلى نشر عملة GHO المستقرة على Arbitrum، حيث عزز التوسع البيئي في الأساسيات ثقة السوق. تحسن المؤشرات الفنية: اتساع الأعمدة الخضراء في مؤشر MACD على الرسم البياني الأسبوعي وتباعد مؤشر KDJ نحو الأعلى، مما يشير إلى قوة الاتجاه متوسط المدى؛ بينما يتداول السعر اليومي فوق الخط الأوسط لمؤشر بولينجر، مما يدل على استمرار تراكم الزخم الصاعد قصير المدى.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AaveToken

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AaveToken عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 1 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 86.2933 86.2766 R2 86.2766 86.2652 R1 86.2633 86.2581 PP 86.2466 86.2466 S1 86.2333 86.2352 S2 86.2166 86.2281 S3 86.2033 86.2166

إشارات السوق الخاصة بـ AaveToken صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -2.34M $8.19 M $10.53 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.96M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $20.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $19.14 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 2.88M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $53.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $50.36 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ AaveToken صافي التدفق سعر AAVEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.12 M 86.47 2026-08-16 -$0.37 M 86.89 2026-08-15 $0.01 M 87.12 2026-08-14 -$0.93 M 86.28 2026-08-13 $0.16 M 87.11 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق AaveToken (AAVE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AaveToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AAVE $86.32 $86.32 $86.32 -0.67% 966.56 (USDT) تداول / USDC AAVE $86.32 $86.32 $86.32 -0.51% 298.05 (USDT) تداول / USD1 AAVE $86.41 $86.41 $86.41 -0.62% 635.81 (USDT) تداول