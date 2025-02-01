سعر 589 (589)
سعر 589 (589) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 589 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 589 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 228.06K
- تغيير سعر 589 خلال اليوم هو -11.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 589 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 589 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 589 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 589 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 589: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.13%
-11.38%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement
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