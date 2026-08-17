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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول 1INCH، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول 1INCH، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن 1INCH

معلومات سعر 1INCH

ما هو 1INCH

الوثيقة البيضاء لـ 1INCH

الموقع الرسمي لـ 1INCH

اقتصاد توكن 1INCH

توقعات سعر 1INCH

سجل 1INCH

دليل شراء 1INCH

محول عملة 1INCH إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ 1INCH (1INCH)

التحليل الفني اليوم لـ 1INCH (1INCH)

توفر صفحة 1INCH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ 1INCH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل 1INCH أدناه.

تغير سعر 1INCH (1INCH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08287---2.04%+15.32%-10.17%
اعرف المزيد عن سعر 1INCH

المؤشرات الفنية الخاصة بـ 1INCH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ 1INCH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 4
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.08275
0.08275
R2
0.08275
0.08274
R1
0.08274
0.08274
PP
0.08274
0.08274
S1
0.08273
0.08273
S2
0.08273
0.08273
S3
0.08272
0.08273

إشارات السوق الخاصة بـ 1INCH

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.13M
$2.13 M
$1.99 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ 1INCH

صافي التدفقسعر 1INCHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.08
2026-08-16-$0.07 M0.08
2026-08-15-$0.01 M0.08
2026-08-14-$0.02 M0.08
2026-08-13$0.00 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن 1INCH

تداول أسواق 1INCH (1INCH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر 1INCH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT1INCH
$0.08287
$0.08287$0.08287
+0.39%
705.24K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة 1INCH إلى USD

المبلغ

1INCH
1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0.08287 USD

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