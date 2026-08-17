التحليل الفني اليوم لـ 1INCH (1INCH) توفر صفحة 1INCH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ 1INCH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل 1INCH أدناه. التسجيل

تغير سعر 1INCH (1INCH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.08287 -- -2.04% +15.32% -10.17%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ 1INCH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ 1INCH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 4 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.08275 0.08275 R2 0.08275 0.08274 R1 0.08274 0.08274 PP 0.08274 0.08274 S1 0.08273 0.08273 S2 0.08273 0.08273 S3 0.08272 0.08273

إشارات السوق الخاصة بـ 1INCH صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.13M $2.13 M $1.99 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.21 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ 1INCH صافي التدفق سعر 1INCHUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.08 2026-08-16 -$0.07 M 0.08 2026-08-15 -$0.01 M 0.08 2026-08-14 -$0.02 M 0.08 2026-08-13 $0.00 M 0.08 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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