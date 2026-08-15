yesnoerror 今日價格

yesnoerror (YNE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.20%。目前 YNE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YNE。

yesnoerror 目前市值在 $ 177,816 排名第 #-，流通供應量為 999.96M YNE。過去 24 小時內，YNE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.111382，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YNE 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -3.30%。過去一天，總交易量達到 $ 30.08K。

yesnoerror（YNE）市場資訊

市值 $ 177.82K$ 177.82K $ 177.82K 成交量（24H） $ 30.08K$ 30.08K $ 30.08K 完全稀釋市值 $ 177.82K$ 177.82K $ 177.82K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,964,426.189589 999,964,426.189589 999,964,426.189589

yesnoerror 的目前市值為 $ 177.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 30.08K。YNE 的流通量為 999.96M，總供應量是 999964426.189589，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 177.82K。