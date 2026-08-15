Wingbits 今日價格

Wingbits (WINGS) 今日實時價格為 $ 0.00486518，過去 24 小時內變化了 1.83%。目前 WINGS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00486518 每 WINGS。

Wingbits 目前市值在 $ 4,786,387 排名第 #-，流通供應量為 985.39M WINGS。過去 24 小時內，WINGS 的交易價格在 $ 0.0048456（低點）和 $ 0.00495662（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01089803，而歷史最低價為 $ 0.00281794。

短期表現方面，WINGS 在過去一小時內波動了 +0.40%，過去7 天內波動了 -5.57%。過去一天，總交易量達到 $ 2.90K。

Wingbits（WINGS）市場資訊

市值 $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M 成交量（24H） $ 2.90K$ 2.90K $ 2.90K 完全稀釋市值 $ 48.57M$ 48.57M $ 48.57M 流通量 985.39M 985.39M 985.39M 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Wingbits 的目前市值為 $ 4.79M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.90K。WINGS 的流通量為 985.39M，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.57M。