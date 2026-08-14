GameStop (GME) 今日價格

GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) 今日實時價格為 NT$ 0.00001462，過去 24 小時內變化了 22.15%。目前 GMEROBINHOOD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00001462 每 GMEROBINHOOD。

GameStop (GME) 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- GMEROBINHOOD。過去 24 小時內，GMEROBINHOOD 的交易價格在 NT$ 0.00001315（低點）和 NT$ 0.00001972（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，GMEROBINHOOD 在過去一小時內波動了 -3.12%，過去7 天內波動了 -52.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 98.13K。

GameStop (GME)（GMEROBINHOOD）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 98.13KNT$ 98.13K NT$ 98.13K 完全稀釋市值 NT$ 1.46MNT$ 1.46M NT$ 1.46M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

GameStop (GME) 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 98.13K。GMEROBINHOOD 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.46M。