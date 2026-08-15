Sherwood Protocol 今日價格

Sherwood Protocol (WOOD) 今日實時價格為 NT$ 0.005599，過去 24 小時內變化了 8.82%。目前 WOOD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005599 每 WOOD。

Sherwood Protocol 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- WOOD。過去 24 小時內，WOOD 的交易價格在 NT$ 0.0052（低點）和 NT$ 0.0078（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，WOOD 在過去一小時內波動了 +0.88%，過去7 天內波動了 +63.04%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.12K。

Sherwood Protocol（WOOD）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 57.12KNT$ 57.12K NT$ 57.12K 完全稀釋市值 NT$ 5.60MNT$ 5.60M NT$ 5.60M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

Sherwood Protocol 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.12K。WOOD 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.60M。