買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Sherwood Protocol 目前實時價格為 0.005599 TWD。WOOD 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 WOOD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Sherwood Protocol 目前實時價格為 0.005599 TWD。WOOD 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 WOOD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 WOOD

WOOD 價格資訊

WOOD 介紹

WOOD 代幣經濟

WOOD 價格預測

WOOD 價格歷史

WOOD 購買指南

WOOD 兌換法幣計算

WOOD 現貨

WOOD U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Sherwood Protocol 圖標

Sherwood Protocol實時價格 (WOOD)

1 WOOD 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.17927998
NT$0.17927998NT$0.17927998
-8.82%1D
TWD
Sherwood Protocol (WOOD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:45:56 (UTC+8)

Sherwood Protocol 今日價格

Sherwood Protocol (WOOD) 今日實時價格為 NT$ 0.005599，過去 24 小時內變化了 8.82%。目前 WOOD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005599 每 WOOD。

Sherwood Protocol 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- WOOD。過去 24 小時內，WOOD 的交易價格在 NT$ 0.0052（低點）和 NT$ 0.0078（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，WOOD 在過去一小時內波動了 +0.88%，過去7 天內波動了 +63.04%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.12K

Sherwood Protocol（WOOD）市場資訊

--
----

NT$ 57.12K
NT$ 57.12KNT$ 57.12K

NT$ 5.60M
NT$ 5.60MNT$ 5.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

Sherwood Protocol 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.12K。WOOD 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.60M

Sherwood Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0052
NT$ 0.0052NT$ 0.0052
24H最低價
NT$ 0.0078
NT$ 0.0078NT$ 0.0078
24H最高價

NT$ 0.0052
NT$ 0.0052NT$ 0.0052

NT$ 0.0078
NT$ 0.0078NT$ 0.0078

--
----

--
----

+0.88%

-8.82%

+63.04%

+63.04%

Sherwood Protocol（WOOD）價格歷史 TWD

跟蹤 Sherwood Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.01734206-8.82%
30天NT$ -0.001401-20.02%
60天NT$ -0.001401-20.02%
90天NT$ -0.001401-20.02%
Sherwood Protocol 今日價格變化

今天，WOOD 記錄了 NT$ -0.01734206 (-8.82%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Sherwood Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001401 (-20.02%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Sherwood Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WOOD 的變化為 NT$ -0.001401 (-20.02%)，從而更廣泛地了解其表現。

Sherwood Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001401 (-20.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Sherwood Protocol（WOOD）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Sherwood Protocol 價格歷史頁面

Sherwood Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Sherwood Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Sherwood Protocol 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 WOOD 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

WOOD_USDT 在 4 小時周期中運行於 0.0065 這一價格水平。目前價格位於支撐位 0.005356 的上方，處於 R1 與 R2 阻力區間內部。多方結構依然完整，技術指標顯示上行空間已逐步打開。價格遠離了中心支撐區域，高點震盪格局已經確立。 EMA 系統呈現出 1-2 個買入信號，MACD 形成金叉形態，快慢指標方向一致向上。RSI 則處於中性區域，動能分布相對集中，波動率尚未出現極端擴張。買盤力量主導短期走勢，賣壓暫時未能形成有效反擊，技術指標呈現出強烈的多方共鳴。 近期關鍵阻力位位於 0.006111（R2），該價格距離現價約為 9.5%；下方第一個支撐位則位於 0.005729（R1），與現價相差約 11.8%。更遠端的參考支撐位為 0.005356（中心支撐），距離現價約 17.6%。此外，更低一層的支撐位則位於 0.004973（S1）。交易時需密切關注上述各個價格點位的得失情況。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Sherwood Protocol 的價格？

雪伍德協議（WOOD）的價格受到市場情緒、交易量以及整體加密貨幣趨勢的影響。專案本身的特定因素則包括生態系統的成長、合作夥伴關係、代幣的使用價值以及供應動態等。此外，監管相關消息與宏觀經濟環境亦對該資產的價格波動發揮著重要影響。

為什麼人們想知道 Sherwood Protocol 今天的價格？

投資者透過追蹤雪伍德協議（WOOD）的價格，來評估投資組合價值、發現交易機會，並判斷市場情緒。即時數據有助於做出明智的買賣決策、管理風險，並了解該代幣表現與更廣泛的加密貨幣趨勢及特定項目發展之間的關聯性。

Sherwood Protocol 的價格預測

Sherwood Protocol（WOOD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WOOD 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Sherwood Protocol (WOOD) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Sherwood Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Sherwood Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Sherwood Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WOOD 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Sherwood Protocol

準備好開始使用 Sherwood Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 WOOD 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Sherwood Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Sherwood Protocol (WOOD) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Sherwood Protocol 將立即存入您的錢包。
Sherwood Protocol (WOOD) 購買教程

Sherwood Protocol 能做什麼？

擁有 Sherwood Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Sherwood Protocol (WOOD) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Sherwood Protocol (WOOD)

Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.

Sherwood Protocol資源

要更深入地瞭解 Sherwood Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

類別 :

GovernanceRobinhood Ecosystem

人們還問：關於Sherwood Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:45:56 (UTC+8)

Sherwood Protocol（WOOD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Sherwood Protocol 的更多資訊

WOODUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WOOD。在 MEXC 上探索 WOODUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Sherwood Protocol (WOOD) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Sherwood Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WOOD/USDT
NT$0.17924796
NT$0.17924796NT$0.17924796
-8.81%
8.58M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1120392
NT$2.1120392NT$2.1120392

+247.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1480925
NT$0.1480925NT$0.1480925

-6.97%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457886
NT$0.457886NT$0.457886

-7.80%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.967826
NT$9.967826NT$9.967826

+1.73%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.784687
NT$8.784687NT$8.784687

-3.83%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1120392
NT$2.1120392NT$2.1120392

+247.15%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.002558398
NT$0.002558398NT$0.002558398

+59.80%

Talus

Talus

US

NT$0.5401774
NT$0.5401774NT$0.5401774

+19.56%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.667463
NT$10.667463NT$10.667463

+20.16%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1242068
NT$2.1242068NT$2.1242068

+10.78%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WOOD 兌 TWD 計算器

數量

WOOD
WOOD
TWD
TWD

1 WOOD = 0.17927998 TWD