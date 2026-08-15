Voidify 今日價格

Voidify (∅) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.51%。目前 ∅ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ∅。

Voidify 目前市值在 $ 156,778 排名第 #-，流通供應量為 959.62M ∅。過去 24 小時內，∅ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00835799，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，∅ 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 +41.04%。過去一天，總交易量達到 $ 1.67K。

Voidify（∅）市場資訊

市值 $ 156.78K$ 156.78K $ 156.78K 成交量（24H） $ 1.67K$ 1.67K $ 1.67K 完全稀釋市值 $ 156.78K$ 156.78K $ 156.78K 流通量 959.62M 959.62M 959.62M 總供應量 959,620,898.29793 959,620,898.29793 959,620,898.29793

Voidify 的目前市值為 $ 156.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.67K。∅ 的流通量為 959.62M，總供應量是 959620898.29793，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 156.78K。