DeepNode 今日價格

DeepNode (DN) 今日實時價格為 NT$ 0.02917，過去 24 小時內變化了 5.62%。目前 DN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02917 每 DN。

DeepNode 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- DN。過去 24 小時內，DN 的交易價格在 NT$ 0.02901（低點）和 NT$ 0.03174（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，DN 在過去一小時內波動了 -0.52%，過去7 天內波動了 -12.83%。過去一天，總交易量達到 NT$ 289.18K。

DeepNode（DN）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 289.18KNT$ 289.18K NT$ 289.18K 完全稀釋市值 NT$ 2.92MNT$ 2.92M NT$ 2.92M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 BSC

DeepNode 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 289.18K。DN 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.92M。