Utopia 今日價格

Utopia (UTOPIA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.77%。目前 UTOPIA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UTOPIA。

Utopia 目前市值在 $ 93,324 排名第 #-，流通供應量為 950.00M UTOPIA。過去 24 小時內，UTOPIA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00200028，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UTOPIA 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -2.51%。過去一天，總交易量達到 --。

Utopia（UTOPIA）市場資訊

市值 $ 93.32K$ 93.32K $ 93.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 95.47K$ 95.47K $ 95.47K 流通量 950.00M 950.00M 950.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Utopia 的目前市值為 $ 93.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UTOPIA 的流通量為 950.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 95.47K。