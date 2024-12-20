Stakecube 價格 (SCC)
今天 Stakecube (SCC) 的實時價格爲 0.02228635 USD。目前其市值爲 $ 339.51K USD。SCC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stakecube 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.61K USD
- Stakecube 當天價格變化爲 -6.40%
- 其循環供應量爲 15.24M USD
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今天內，Stakecube 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00152475220615846。
在過去30天內，Stakecube 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031564157。
在過去60天內，Stakecube 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0046013869。
在過去90天內，Stakecube 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00660015586081132。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00152475220615846
|-6.40%
|30天
|$ +0.0031564157
|+14.16%
|60天
|$ +0.0046013869
|+20.65%
|90天
|$ +0.00660015586081132
|+42.08%
Stakecube 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.76%
-6.40%
-1.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SCC is the all-purpose coin when it comes to staking, masternode hosting, exchange and mining. The coin supports various functions in the in-house POS pool with over 20 different coins and various shared masternodes and private masternodes. 1 year POW and POS, then pure POS with a ROI of ~100% p.a. A coin can hardly offer more usecases. Again: MN hosting, Exchange, Mining contracts, Premium Memberships and much more is already or will be available soon!
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|1 SCC 兌換 AUD
A$0.0354352965
|1 SCC 兌換 GBP
￡0.0176062165
|1 SCC 兌換 EUR
€0.021394896
|1 SCC 兌換 USD
$0.02228635
|1 SCC 兌換 MYR
RM0.100288575
|1 SCC 兌換 TRY
₺0.782250885
|1 SCC 兌換 JPY
¥3.51232876
|1 SCC 兌換 RUB
₽2.3064143615
|1 SCC 兌換 INR
₹1.897014112
|1 SCC 兌換 IDR
Rp365.349941544
|1 SCC 兌換 PHP
₱1.316677558
|1 SCC 兌換 EGP
￡E.1.1345980785
|1 SCC 兌換 BRL
R$0.136392462
|1 SCC 兌換 CAD
C$0.0318694805
|1 SCC 兌換 BDT
৳2.6634416885
|1 SCC 兌換 NGN
₦34.6060214165
|1 SCC 兌換 UAH
₴0.935580973
|1 SCC 兌換 VES
Bs1.1143175
|1 SCC 兌換 PKR
Rs6.2025140685
|1 SCC 兌換 KZT
₸11.6925335275
|1 SCC 兌換 THB
฿0.7704391195
|1 SCC 兌換 TWD
NT$0.7272036005
|1 SCC 兌換 CHF
Fr0.0198348515
|1 SCC 兌換 HKD
HK$0.1731649395
|1 SCC 兌換 MAD
.د.م0.2235320905