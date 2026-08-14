XMAQUINA 今日價格

XMAQUINA (DEUS) 今日實時價格為 NT$ 0.0237，過去 24 小時內變化了 5.20%。目前 DEUS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0237 每 DEUS。

XMAQUINA 目前市值在 NT$ 4.77M 排名第 #1062，流通供應量為 201.37M DEUS。過去 24 小時內，DEUS 的交易價格在 NT$ 0.02319（低點）和 NT$ 0.02884（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.200173937108926075，而歷史最低價為 NT$ 0.248783386990782915。

短期表現方面，DEUS 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +26.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 29.86K。

XMAQUINA（DEUS）市場資訊

排名 No.1062 市值 NT$ 4.77MNT$ 4.77M NT$ 4.77M 成交量（24H） NT$ 29.86KNT$ 29.86K NT$ 29.86K 完全稀釋市值 NT$ 23.70MNT$ 23.70M NT$ 23.70M 流通量 201.37M 201.37M 201.37M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 流通率 20.13% 所屬公鏈 BASE

XMAQUINA 的目前市值為 NT$ 4.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 29.86K。DEUS 的流通量為 201.37M，總供應量是 999987281.5088582，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.70M。