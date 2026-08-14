Citrea實時價格 (CTR)
Citrea (CTR) 今日實時價格為 NT$ 0.00887，過去 24 小時內變化了 3.96%。目前 CTR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00887 每 CTR。
Citrea 目前市值在 NT$ 10.64M 排名第 #823，流通供應量為 1.20B CTR。過去 24 小時內，CTR 的交易價格在 NT$ 0.008483（低點）和 NT$ 0.008959（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.3493148104788963965，而歷史最低價為 NT$ 0.3762306709953503445。
短期表現方面，CTR 在過去一小時內波動了 +1.37%，過去7 天內波動了 +10.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.96K。
No.823
12.00%
BASE
Citrea 的目前市值為 NT$ 10.64M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.96K。CTR 的流通量為 1.20B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 88.70M。
+1.37%
+3.96%
+10.51%
+10.51%
跟蹤 Citrea 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.01079502
|+3.96%
|30天
|NT$ +0.000564
|+6.79%
|60天
|NT$ -0.00343
|-27.89%
|90天
|NT$ +0.00087
|+10.87%
今天，CTR 記錄了 NT$ +0.01079502 (+3.96%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000564 (+6.79%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CTR 的變化為 NT$ -0.00343 (-27.89%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00087 (+10.87%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Citrea 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 CTR 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
CTR_USDT在4小時周期運行於0.008224價位。價格位於S1支撐點0.008152與中樞0.008325之間。短期均線組呈現買入信號排列，長期EMA組則維持多頭指向狀態。MACD指標形成金叉形態，RSI讀數處於中性區域，快慢指標方向出現分層現象。波動率維持在常規區間水平。近端上方阻力位於中樞0.008325，該價位距離現價約1.2%幅度；遠端參考阻力為R1點位0.008451，近端下方支撐位於S1點位0.008152，該價位距離現價約0.9%幅度；遠端參考支撐為S2點位0.008026。多空動能在當前區間內分布均衡，價格結構尚未突破關鍵支撐與阻力邊界。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Citrea 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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要更深入地瞭解 Citrea，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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