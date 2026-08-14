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Citrea 目前實時價格為 0.00887 TWD。CTR 市值為 10,644,000 TWD。追蹤台灣的 CTR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Citrea 目前實時價格為 0.00887 TWD。CTR 市值為 10,644,000 TWD。追蹤台灣的 CTR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Citrea 圖標

Citrea實時價格 (CTR)

1 CTR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.2833965
NT$0.2833965NT$0.2833965
+3.96%1D
TWD
Citrea (CTR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:41:39 (UTC+8)

Citrea 今日價格

Citrea (CTR) 今日實時價格為 NT$ 0.00887，過去 24 小時內變化了 3.96%。目前 CTR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00887 每 CTR。

Citrea 目前市值在 NT$ 10.64M 排名第 #823，流通供應量為 1.20B CTR。過去 24 小時內，CTR 的交易價格在 NT$ 0.008483（低點）和 NT$ 0.008959（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.3493148104788963965，而歷史最低價為 NT$ 0.3762306709953503445

短期表現方面，CTR 在過去一小時內波動了 +1.37%，過去7 天內波動了 +10.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.96K

Citrea（CTR）市場資訊

No.823

NT$ 10.64M
NT$ 10.64MNT$ 10.64M

NT$ 69.96K
NT$ 69.96KNT$ 69.96K

NT$ 88.70M
NT$ 88.70MNT$ 88.70M

1.20B
1.20B 1.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

12.00%

BASE

Citrea 的目前市值為 NT$ 10.64M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.96K。CTR 的流通量為 1.20B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 88.70M

Citrea 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.008483
NT$ 0.008483NT$ 0.008483
24H最低價
NT$ 0.008959
NT$ 0.008959NT$ 0.008959
24H最高價

NT$ 0.008483
NT$ 0.008483NT$ 0.008483

NT$ 0.008959
NT$ 0.008959NT$ 0.008959

NT$ 1.3493148104788963965
NT$ 1.3493148104788963965NT$ 1.3493148104788963965

NT$ 0.3762306709953503445
NT$ 0.3762306709953503445NT$ 0.3762306709953503445

+1.37%

+3.96%

+10.51%

+10.51%

Citrea（CTR）價格歷史 TWD

跟蹤 Citrea 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.01079502+3.96%
30天NT$ +0.000564+6.79%
60天NT$ -0.00343-27.89%
90天NT$ +0.00087+10.87%
Citrea 今日價格變化

今天，CTR 記錄了 NT$ +0.01079502 (+3.96%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Citrea 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000564 (+6.79%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Citrea 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CTR 的變化為 NT$ -0.00343 (-27.89%)，從而更廣泛地了解其表現。

Citrea 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00087 (+10.87%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Citrea（CTR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Citrea 價格歷史頁面

Citrea 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Citrea 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Citrea 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CTR 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

CTR_USDT在4小時周期運行於0.008224價位。價格位於S1支撐點0.008152與中樞0.008325之間。短期均線組呈現買入信號排列，長期EMA組則維持多頭指向狀態。MACD指標形成金叉形態，RSI讀數處於中性區域，快慢指標方向出現分層現象。波動率維持在常規區間水平。近端上方阻力位於中樞0.008325，該價位距離現價約1.2%幅度；遠端參考阻力為R1點位0.008451，近端下方支撐位於S1點位0.008152，該價位距離現價約0.9%幅度；遠端參考支撐為S2點位0.008026。多空動能在當前區間內分布均衡，價格結構尚未突破關鍵支撐與阻力邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Citrea 的價格預測

Citrea（CTR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CTR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Citrea (CTR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Citrea 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Citrea 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Citrea 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CTR 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Citrea

準備好開始使用 Citrea 了嗎？在 MEXC 購買 CTR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Citrea 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Citrea (CTR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Citrea 將立即存入您的錢包。
Citrea (CTR) 購買教程

Citrea 能做什麼？

擁有 Citrea 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Citrea (CTR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Citrea (CTR)

Citrea 是首個直接在比特幣上結算的 ZK Rollup，透過 BitVM 在鏈上驗證零知識證明，同時保留比特幣等級的安全性，並藉由其自研的 Type 2 zkEVM 支援完全可編程的智慧合約。該平台推動可組合的比特幣應用生態系（₿apps），並提供由 MoonPay 發行的合規穩定幣 ctUSD，以及首個低信任化的 BTC 橋樑 Clementine。

Citrea資源

要更深入地瞭解 Citrea，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Citrea網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCitrea Ecosystem

人們還問：關於Citrea的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:41:39 (UTC+8)

Citrea（CTR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Citrea 的更多資訊

CTRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CTR。在 MEXC 上探索 CTRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Citrea (CTR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Citrea 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CTR/USDT
NT$0.283077
NT$0.283077NT$0.283077
+3.74%
8.09M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.915757
NT$2.915757NT$2.915757

+380.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17786565
NT$0.17786565NT$0.17786565

-5.69%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4629555
NT$0.4629555NT$0.4629555

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.10575
NT$9.10575NT$9.10575

+22.52%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.344097
NT$9.344097NT$9.344097

+5.08%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.915757
NT$2.915757NT$2.915757

+380.31%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.3955015
NT$8.3955015NT$8.3955015

+126.97%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37423674
NT$0.37423674NT$0.37423674

+79.41%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4024255
NT$5.4024255NT$5.4024255

+38.22%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$27.6964965
NT$27.6964965NT$27.6964965

+22.64%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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CTR
CTR
TWD
TWD

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