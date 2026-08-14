Citrea 今日價格

Citrea (CTR) 今日實時價格為 NT$ 0.00887，過去 24 小時內變化了 3.96%。目前 CTR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00887 每 CTR。

Citrea 目前市值在 NT$ 10.64M 排名第 #823，流通供應量為 1.20B CTR。過去 24 小時內，CTR 的交易價格在 NT$ 0.008483（低點）和 NT$ 0.008959（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.3493148104788963965，而歷史最低價為 NT$ 0.3762306709953503445。

短期表現方面，CTR 在過去一小時內波動了 +1.37%，過去7 天內波動了 +10.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.96K。

Citrea（CTR）市場資訊

排名 No.823 市值 NT$ 10.64MNT$ 10.64M NT$ 10.64M 成交量（24H） NT$ 69.96KNT$ 69.96K NT$ 69.96K 完全稀釋市值 NT$ 88.70MNT$ 88.70M NT$ 88.70M 流通量 1.20B 1.20B 1.20B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 12.00% 所屬公鏈 BASE

Citrea 的目前市值為 NT$ 10.64M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.96K。CTR 的流通量為 1.20B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 88.70M。