Kaskad 今日價格

Kaskad (KSKD) 今日實時價格為 NT$ 0.001437，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 KSKD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001437 每 KSKD。

Kaskad 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- KSKD。過去 24 小時內，KSKD 的交易價格在 NT$ 0.001409（低點）和 NT$ 0.00144（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，KSKD 在過去一小時內波動了 +1.69%，過去7 天內波動了 +1.12%。過去一天，總交易量達到 NT$ 34.16K。

Kaskad（KSKD）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 34.16KNT$ 34.16K NT$ 34.16K 完全稀釋市值 NT$ 1.44MNT$ 1.44M NT$ 1.44M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 IGRA

Kaskad 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 34.16K。KSKD 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.44M。