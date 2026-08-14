DROPEE 今日價格

DROPEE (DROPEE) 今日實時價格為 NT$ 0.00171，過去 24 小時內變化了 13.24%。目前 DROPEE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00171 每 DROPEE。

DROPEE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- DROPEE。過去 24 小時內，DROPEE 的交易價格在 NT$ 0.000954（低點）和 NT$ 0.001734（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，DROPEE 在過去一小時內波動了 +23.02%，過去7 天內波動了 +35.39%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.80K。

DROPEE（DROPEE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 1.80KNT$ 1.80K NT$ 1.80K 完全稀釋市值 NT$ 1.71MNT$ 1.71M NT$ 1.71M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 TONCOIN

DROPEE 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.80K。DROPEE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.71M。