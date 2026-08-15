Sovrun 今日價格

Sovrun (SOVRN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.19%。目前 SOVRN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOVRN。

Sovrun 目前市值在 $ 778,939 排名第 #-，流通供應量為 836.22M SOVRN。過去 24 小時內，SOVRN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.262399，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOVRN 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -10.43%。過去一天，總交易量達到 $ 2.91K。

Sovrun（SOVRN）市場資訊

市值 $ 778.94K$ 778.94K $ 778.94K 成交量（24H） $ 2.91K$ 2.91K $ 2.91K 完全稀釋市值 $ 835.35K$ 835.35K $ 835.35K 流通量 836.22M 836.22M 836.22M 總供應量 896,771,567.0 896,771,567.0 896,771,567.0

Sovrun 的目前市值為 $ 778.94K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.91K。SOVRN 的流通量為 836.22M，總供應量是 896771567.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 835.35K。