Skill Stacker 今日價格

Skill Stacker (STKR) 今日實時價格為 $ 0.00181942，過去 24 小時內變化了 5.58%。目前 STKR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00181942 每 STKR。

Skill Stacker 目前市值在 $ 1,735,563 排名第 #-，流通供應量為 953.93M STKR。過去 24 小時內，STKR 的交易價格在 $ 0.00181456（低點）和 $ 0.00193557（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00227073，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STKR 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -3.97%。過去一天，總交易量達到 $ 2.30K。

Skill Stacker（STKR）市場資訊

市值 $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M 成交量（24H） $ 2.30K$ 2.30K $ 2.30K 完全稀釋市值 $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M 流通量 953.93M 953.93M 953.93M 總供應量 953,931,012.177267 953,931,012.177267 953,931,012.177267

Skill Stacker 的目前市值為 $ 1.74M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.30K。STKR 的流通量為 953.93M，總供應量是 953931012.177267，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.74M。