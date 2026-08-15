Sinverse 今日價格

Sinverse (SIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 22.87%。目前 SIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SIN。

Sinverse 目前市值在 $ 72,965 排名第 #-，流通供應量為 930.95M SIN。過去 24 小時內，SIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.710213，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SIN 在過去一小時內波動了 -12.01%，過去7 天內波動了 -29.23%。過去一天，總交易量達到 --。

Sinverse（SIN）市場資訊

市值 $ 72.97K$ 72.97K $ 72.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 78.38K$ 78.38K $ 78.38K 流通量 930.95M 930.95M 930.95M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sinverse 的目前市值為 $ 72.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SIN 的流通量為 930.95M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 78.38K。