ReplyCorp 今日價格

ReplyCorp (REPLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.37%。目前 REPLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REPLY。

ReplyCorp 目前市值在 $ 388,743 排名第 #-，流通供應量為 462.86M REPLY。過去 24 小時內，REPLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00101829（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0163653，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REPLY 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -27.02%。過去一天，總交易量達到 $ 8.17K。

ReplyCorp（REPLY）市場資訊

市值 $ 388.74K$ 388.74K $ 388.74K 成交量（24H） $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K 完全稀釋市值 $ 839.88K$ 839.88K $ 839.88K 流通量 462.86M 462.86M 462.86M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ReplyCorp 的目前市值為 $ 388.74K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.17K。REPLY 的流通量為 462.86M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 839.88K。